Додано: Вів 03 лис, 2020 17:58

Президент Владимир Зеленский заявил, что может принять решение о роспуске парламента, если депутаты не поддержат его инициативу о роспуске действующего состава Конституционного суда

Второе, что касается узурпации власти - я никого из этих судей полтора года не знал. Я не видел, я не знал их фамилий. Я не общался

Я считаю, что я не имею права сегодня называть эти фамилии, потому что под этим должны быть реальные доказательства

2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4308 о перенесении бюджетного финансирования с Конституционного суда на развитие образовательных программ. Он предполагает, что КСУ не будет финансироваться государством до момента своего обновления

Нардепы Верховной Рады призвали 11 судей КСУ, принявших скандальное решение по антикоррупционной реформе, сложить полномочия

Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Рады Дмитрия Разумкова по выходу из кризиса, созданного недавним решением Конституционного суда. Президентский законопроект комитет не рассматривал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины, прошла в горсовет Славянска.

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Неля Штепа боролась за кресло городского головы, однако из-за нехватки голосов она не попадает во второй тур. За женщину проголосовали 4 596 местных жителей

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков уволился с занимаемой должности

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