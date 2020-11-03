Додано: Вів 03 лис, 2020 21:20

pesikot написав: чик написав: Alex2007

с кем ты споришь и кому пытаешься шо то доказать? мы реальные люди, прекрасно знаем настроения своего миста и языковой вопрос и любовь к постмайдановской власти. всё наладится и как пишет гибрид, рано чи поздно их погонят "обоссаными тряпками". тута целая ботоферма "трудится" с утра до ночи, интересно, а когда и хде они работают с кем ты споришь и кому пытаешься шо то доказать? мы реальные люди, прекрасно знаем настроения своего миста и языковой вопрос и любовь к постмайдановской власти. всё наладится и как пишет гибрид, рано чи поздно их погонят "обоссаными тряпками". тута целая ботоферма "трудится" с утра до ночи, интересно, а когда и хде они работают

А вы уверены, что можете говорить за всех ?

Ведь сколько людей, столько и мнений и утверждать, что более 70% против майдана - спорное утверждение



И не забывайте, ЛДНР тоже были против майдана. Не хотели кормить западенцев, теперь с трудом себя прокормить могут.

Поэтому, ваше желание "погнать обоссаными тряпками" постмайдановскую власть - это не ваше желание жить лучше, а ваше желание, чтобы остальные жили хуже вас. Увы



PS. Я сам к "ботофермам" отношения не имею. Зарабатываю в другой способ на вполне официальной работе А вы уверены, что можете говорить за всех ?Ведь сколько людей, столько и мнений и утверждать, что более 70% против майдана - спорное утверждениеИ не забывайте, ЛДНР тоже были против майдана. Не хотели кормить западенцев, теперь с трудом себя прокормить могут.Поэтому, ваше желание "погнать обоссаными тряпками" постмайдановскую власть - это не ваше желание жить лучше, а ваше желание, чтобы остальные жили хуже вас. УвыPS. Я сам к "ботофермам" отношения не имею. Зарабатываю в другой способ на вполне официальной работе

знал, шо реакция будет бурной и продолжительной - спасибои за то шо на вы такожхам andrijk777 отправился к своим друганам, отвечать или спорить там не с кем, как и с предыдущими двумя. вы там же, но открыл из интереса.я не говорю за всех. речь шла о большинстве одесситов. за стало больше - пропаганда, банальный страх и т.п. в основном это приезжие из сёл и пишущие на этом форуме хамелеоныво время майдана вынужден был разъезжать на такси по банкам пытаясь вытянуть свои вклады. недополучил прибыли 20т.дол. которые благодаря последующим качелям вернул с лихвой. это к тому, шо мои претензии не матхарактера. проводил блиц "опрос" среди порядка 30 таксистов и только от 3х молодых услышал одобрение. у них не было внятных аргументов почему, кроме янык вор, золотой унитаз и надо в европу. их оппоненты были недовольны тем, шо они вынуждены сутками крутить баранку, чтобы кормить семьи, а в киеве и западнее проплаченные тунеядцы занимаются мародёрством и интересовались на какие шыши их семьи могут полгода жить без кормильцев. после 2го мая перепуганные люди не выходили на улицу неделю. у себя на поскоте фактически один выползал в местный парк, где ешо гуляли правосеки вперемежку с военными и ментами. вы думаете народ боялся зверски сожжённых и убитых фашистами покойников? просто так случается во время переворотов-революций, "преображенские" сидят по домам надеясь на институты власти, а шариковы вроде парасюка и ему подобных устраивают беспредел. надоело - всё равно потрут какабычнапишу не для вас лично, а в расчёте, шо адекватные разделяют мою точку зрения хоть и молча терпят. вже копирую текст, чтобы каждый раз не печатать одно и то же...