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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6769677067716772>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:38

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:46

  чик написав:
знал, шо реакция будет бурной и продолжительной - спасибо и за то шо на вы також :D хам andrijk777 отправился к своим друганам, отвечать или спорить там не с кем, как и с предыдущими двумя. вы там же, но открыл из интереса.
я не говорю за всех. речь шла о большинстве одесситов. за стало больше - пропаганда, банальный страх и т.п. в основном это приезжие из сёл и пишущие на этом форуме хамелеоны во время майдана вынужден был разъезжать на такси по банкам пытаясь вытянуть свои вклады. недополучил прибыли 20т.дол. которые благодаря последующим качелям вернул с лихвой. это к тому, шо мои претензии не матхарактера. проводил блиц "опрос" среди порядка 30 таксистов и только от 3х молодых услышал одобрение. у них не было внятных аргументов почему, кроме янык вор, золотой унитаз и надо в европу. их оппоненты были недовольны тем, шо они вынуждены сутками крутить баранку, чтобы кормить семьи, а в киеве и западнее проплаченные тунеядцы занимаются мародёрством и интересовались на какие шыши их семьи могут полгода жить без кормильцев. после 2го мая перепуганные люди не выходили на улицу неделю. у себя на поскоте фактически один выползал в местный парк, где ешо гуляли правосеки вперемежку с военными и ментами. вы думаете народ боялся зверски сожжённых и убитых фашистами покойников? просто так случается во время переворотов-революций, "преображенские" сидят по домам надеясь на институты власти, а шариковы вроде парасюка и ему подобных устраивают беспредел. надоело - всё равно потрут какабычна пишу не для вас лично, а в расчёте, шо адекватные разделяют мою точку зрения хоть и молча терпят. вже копирую текст, чтобы каждый раз не печатать одно и то же...



Не стыдно с таким на всеобщее обозрение выставляться? :shock:
Интересно, где такое дремучее выросло и кем воспитывалось? :roll:
Маугли с животными в джунглях вырос, и то на три головы был продвинутее. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:49

  Schmit написав:


Смерть москалям!
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:50

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:Мне и Трамп, и Байден


Хто сам заробляє, то більше за Трампа, хто хоче соціалки та медицини - Байдена
Кого і чому підтримують молоді українці у США на виборах президента? https://www.radiosvoboda.org/a/molodi-u ... 25967.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:51

  Libo написав:Не стыдно с таким на всеобщее обозрение выставляться? :shock:
Интересно, где такое дремучее выросло и кем воспитывалось? :roll:
Маугли с животными в джунглях вырос, и то на три головы был продвинутее. :lol:


Чик все сказал правильно. В ответ конструктива ноль, только блеяние про воспитание. Короче у кого что болит, тот о том и говорит. Либо начал про джунгли (по ходу в степи его зачали) и скатился про оценку ума количеством голов. :mrgreen:

Типа два му*** мудрее одного мудреца потому что у них голов больше. :D
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:05

  buratinyo написав:
  Libo написав:Не стыдно с таким на всеобщее обозрение выставляться? :
Интересно, где такое дремучее выросло и кем воспитывалось?
Маугли с животными в джунглях вырос, и то на три головы был продвинутее. :lol:


Чик все сказал правильно. В ответ конструктива ноль, только блеяние про воспитание. Короче у кого что болит, тот о том и говорит. Либо начал про джунгли (по ходу в степи его зачали) и скатился про оценку ума количеством голов. :mrgreen:

Типа два му*** мудрее одного мудреца потому что у них голов больше. :D


Мне позиция вашей ваты хорошо известна. Я просто не могу представить себе, где вы выросли, кто вас воспитывал, кто были ваши родители и учителя. Откуда у нас берутся такие безграмотные, забитые и дремучие? :roll: Почему вам не стыдно за свою тупость и убогость? Размножаетесь ли вы и планируете ли растить себе подобных? Как и чем вам можно помочь? :cry:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:07

Re: Політичні дискусії

Хоч одна новина добра!
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа

https://www.bbc.com/ukrainian/news-5479 ... 5Bisapi%5D
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:13

  Libo написав:Не стыдно с таким на всеобщее обозрение выставляться? :shock:
Интересно, где такое дремучее выросло и кем воспитывалось? :roll:
Маугли с животными в джунглях вырос, и то на три головы был продвинутее. :lol:


А ты отчасти прав, сам при этом не понимая, что написал - уберечь уши и мозг от лживой пропаганды, распространяемой со всех утюгов и чайников в то время, было возможно разве что в дремучем лесу :mrgreen: Именно поэтому даже умеренно-рациональные люди поддались на уловку, не увидев за кружевными трусами и прочим псевдо-европейским карго-культом самый натуральный дворцовый переворот - переобувшихся регионалов и предавших Юща любых друзив на сцене майдана было большинство!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:15

Посол Германии: Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно

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За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:17

  Вкладчик1234 написав:Посол Германии: Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно

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А что перед всенародным опросом на местных выборах про Будапештскому меморандуму, послица не могла сказать это раньше.
А то неудобно получилось, опросники печатали, копья ломали, голоса считали :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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