Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
чик написав: знал, шо реакция будет бурной и продолжительной - спасибо и за то шо на вы також хам andrijk777 отправился к своим друганам, отвечать или спорить там не с кем, как и с предыдущими двумя. вы там же, но открыл из интереса. я не говорю за всех. речь шла о большинстве одесситов. за стало больше - пропаганда, банальный страх и т.п. в основном это приезжие из сёл и пишущие на этом форуме хамелеоны во время майдана вынужден был разъезжать на такси по банкам пытаясь вытянуть свои вклады. недополучил прибыли 20т.дол. которые благодаря последующим качелям вернул с лихвой. это к тому, шо мои претензии не матхарактера. проводил блиц "опрос" среди порядка 30 таксистов и только от 3х молодых услышал одобрение. у них не было внятных аргументов почему, кроме янык вор, золотой унитаз и надо в европу. их оппоненты были недовольны тем, шо они вынуждены сутками крутить баранку, чтобы кормить семьи, а в киеве и западнее проплаченные тунеядцы занимаются мародёрством и интересовались на какие шыши их семьи могут полгода жить без кормильцев. после 2го мая перепуганные люди не выходили на улицу неделю. у себя на поскоте фактически один выползал в местный парк, где ешо гуляли правосеки вперемежку с военными и ментами. вы думаете народ боялся зверски сожжённых и убитых фашистами покойников? просто так случается во время переворотов-революций, "преображенские" сидят по домам надеясь на институты власти, а шариковы вроде парасюка и ему подобных устраивают беспредел. надоело - всё равно потрут какабычна пишу не для вас лично, а в расчёте, шо адекватные разделяют мою точку зрения хоть и молча терпят. вже копирую текст, чтобы каждый раз не печатать одно и то же...
Не стыдно с таким на всеобщее обозрение выставляться? Интересно, где такое дремучее выросло и кем воспитывалось? Маугли с животными в джунглях вырос, и то на три головы был продвинутее.
Libo написав:Не стыдно с таким на всеобщее обозрение выставляться? Интересно, где такое дремучее выросло и кем воспитывалось? Маугли с животными в джунглях вырос, и то на три головы был продвинутее.
Чик все сказал правильно. В ответ конструктива ноль, только блеяние про воспитание. Короче у кого что болит, тот о том и говорит. Либо начал про джунгли (по ходу в степи его зачали) и скатился про оценку ума количеством голов.
Типа два му*** мудрее одного мудреца потому что у них голов больше.
Libo написав:Не стыдно с таким на всеобщее обозрение выставляться? : Интересно, где такое дремучее выросло и кем воспитывалось? Маугли с животными в джунглях вырос, и то на три головы был продвинутее.
Чик все сказал правильно. В ответ конструктива ноль, только блеяние про воспитание. Короче у кого что болит, тот о том и говорит. Либо начал про джунгли (по ходу в степи его зачали) и скатился про оценку ума количеством голов.
Типа два му*** мудрее одного мудреца потому что у них голов больше.
Мне позиция вашей ваты хорошо известна. Я просто не могу представить себе, где вы выросли, кто вас воспитывал, кто были ваши родители и учителя. Откуда у нас берутся такие безграмотные, забитые и дремучие? Почему вам не стыдно за свою тупость и убогость? Размножаетесь ли вы и планируете ли растить себе подобных? Как и чем вам можно помочь?
Libo написав:Не стыдно с таким на всеобщее обозрение выставляться? Интересно, где такое дремучее выросло и кем воспитывалось? Маугли с животными в джунглях вырос, и то на три головы был продвинутее.
А ты отчасти прав, сам при этом не понимая, что написал - уберечь уши и мозг от лживой пропаганды, распространяемой со всех утюгов и чайников в то время, было возможно разве что в дремучем лесу Именно поэтому даже умеренно-рациональные люди поддались на уловку, не увидев за кружевными трусами и прочим псевдо-европейским карго-культом самый натуральный дворцовый переворот - переобувшихся регионалов и предавших Юща любых друзив на сцене майдана было большинство!