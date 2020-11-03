чик написав:

знал, шо реакция будет бурной и продолжительной - спасибо и за то шо на вы такожхам andrijk777 отправился к своим друганам, отвечать или спорить там не с кем, как и с предыдущими двумя. вы там же, но открыл из интереса.я не говорю за всех. речь шла о большинстве одесситов. за стало больше - пропаганда, банальный страх и т.п. в основном это приезжие из сёл и пишущие на этом форуме хамелеоны во время майдана вынужден был разъезжать на такси по банкам пытаясь вытянуть свои вклады. недополучил прибыли 20т.дол. которые благодаря последующим качелям вернул с лихвой. это к тому, шо мои претензии не матхарактера. проводил блиц "опрос" среди порядка 30 таксистов и только от 3х молодых услышал одобрение. у них не было внятных аргументов почему, кроме янык вор, золотой унитаз и надо в европу. их оппоненты были недовольны тем, шо они вынуждены сутками крутить баранку, чтобы кормить семьи, а в киеве и западнее проплаченные тунеядцы занимаются мародёрством и интересовались на какие шыши их семьи могут полгода жить без кормильцев. после 2го мая перепуганные люди не выходили на улицу неделю. у себя на поскоте фактически один выползал в местный парк, где ешо гуляли правосеки вперемежку с военными и ментами. вы думаете народ боялся зверски сожжённых и убитых фашистами покойников? просто так случается во время переворотов-революций, "преображенские" сидят по домам надеясь на институты власти, а шариковы вроде парасюка и ему подобных устраивают беспредел. надоело - всё равно потрут какабычна пишу не для вас лично, а в расчёте, шо адекватные разделяют мою точку зрения хоть и молча терпят. вже копирую текст, чтобы каждый раз не печатать одно и то же...