Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 677067716772677367746775> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 03 лис, 2020 22:25 чик написав: знал, шо реакция будет бурной и продолжительной - спасибо и за то шо на вы також хам andrijk777 отправился к своим друганам, отвечать или спорить там не с кем, как и с предыдущими двумя. вы там же, но открыл из интереса.

я не говорю за всех. речь шла о большинстве одесситов. за стало больше - пропаганда, банальный страх и т.п. в основном это приезжие из сёл и пишущие на этом форуме хамелеоны знал, шо реакция будет бурной и продолжительной - спасибои за то шо на вы такожхам andrijk777 отправился к своим друганам, отвечать или спорить там не с кем, как и с предыдущими двумя. вы там же, но открыл из интереса.я не говорю за всех. речь шла о большинстве одесситов. за стало больше - пропаганда, банальный страх и т.п. в основном это приезжие из сёл и пишущие на этом форуме хамелеоны

Ні, ти якраз говориш за всіх.

Ти дав посилання що Жуков - герой України, бо повертають його назву проспекту. На знаю наскільки там у вас підтримують Жукова(думаю мер Труханов його підтримує), але це точно йде в розріз з усією Україною.

Це наближує Одесу до ОНР.

Тому я і питаю: Ти хочеш ОНР?

Мені здається нормальне питання. Можна і відповідь дати. Просто цікаво. Ні, ти якраз говориш за всіх.Ти дав посилання що Жуков - герой України, бо повертають його назву проспекту. На знаю наскільки там у вас підтримують Жукова(думаю мер Труханов його підтримує), але це точно йде в розріз з усією Україною.Це наближує Одесу до ОНР.Тому я і питаю: Ти хочеш ОНР?Мені здається нормальне питання. Можна і відповідь дати. Просто цікаво. andrijk777

Повідомлень: 2637 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 22:36 andrijk777 написав: На знаю наскільки там у вас підтримують Жукова(думаю мер Труханов його підтримує), але це точно йде в розріз з усією Україною. На знаю наскільки там у вас підтримують Жукова(думаю мер Труханов його підтримує), але це точно йде в розріз з усією Україною.



Судя по результатам голосования на местных выборах гдесь в Одессе 85 % поддерживают.

За всю Украину не надо расписываться, опроса такого не было.

Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ? Судя по результатам голосования на местных выборах гдесь в Одессе 85 % поддерживают.За всю Украину не надо расписываться, опроса такого не было.Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18958 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4540 раз. Подякували: 7271 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 22:46



В закарпатском Берегово большинство горсовета составят две партии венгров - Партия венгров Украины "КМКС" и Демократическая партия венгров Украины. Типичный закарпатский "патриотизм": За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13125 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7305 раз. Подякували: 3454 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 22:49 pesikot написав: Поэтому, ваше желание "погнать обоссаными тряпками" постмайдановскую власть - это не ваше желание жить лучше, а ваше желание, чтобы остальные жили хуже вас. Увы

Поэтому, ваше желание "погнать обоссаными тряпками" постмайдановскую власть - это не ваше желание жить лучше, а ваше желание, чтобы остальные жили хуже вас. Увы

А Зеленского с зе-командой вы относите к "постмайдановской власти", интересно просто? А Зеленского с зе-командой вы относите к "постмайдановской власти", интересно просто? In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1334 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 22:55 чик написав: звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного... звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного...

Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.

Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было. Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было. Востаннє редагувалось Tegularius в Вів 03 лис, 2020 22:56, всього редагувалось 1 раз. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1334 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 22:56 Вкладчик1234 написав: Типичный закарпатский "патриотизм":



В закарпатском Берегово большинство горсовета составят две партии венгров - Партия венгров Украины "КМКС" и Демократическая партия венгров Украины. Типичный закарпатский "патриотизм":



я даже думаю что, если, допустим, завтра Венгрия или Польша заведет к нам зеленых человечков и захватит эти территории, наши патриоты-националисты этого даже "не заметят".

Вот такой у нас странный национализм: из рашки кто-то пукнет, так всё - зрада-вата-все пропала-путин нападет; со стороны западных партнеров утиск на остатки независимости, указания, "советы", настоятельные рекомендации, ... - от нациков тишина, "ничего страшного", "это помощь запада", все ок и т.д. я даже думаю что, если, допустим, завтра Венгрия или Польша заведет к нам зеленых человечков и захватит эти территории, наши патриоты-националисты этого даже "не заметят".Вот такой у нас странный национализм: из рашки кто-то пукнет, так всё - зрада-вата-все пропала-путин нападет; со стороны западных партнеров утиск на остатки независимости, указания, "советы", настоятельные рекомендации, ... - от нациков тишина, "ничего страшного", "это помощь запада", все ок и т.д. Alex2007 1

Повідомлень: 2548 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 23:02 Tegularius написав: чик написав: звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного... звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного...

Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.

Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было. Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было.



а здесь приветствуются только поддержка майдана, однозначное одобрение западных партнеров и тому подобное. А если вы еще и сторонник По - то это этакий "иммунитет" и оберег.

а если поддаются сомнению/критике майданные события, причины, следствия без каких-то агитаций и т.д. - всё, это расценивается как ватность, антиукраинские взгляды, наличие скреп в голове, поддержка рф, новороссии, медведчука и т.д., а значит с высокой вероятностью будет прохейтено известными персонажами и с высокой вероятностью будет удалено. а здесь приветствуются только поддержка майдана, однозначное одобрение западных партнеров и тому подобное. А если вы еще и сторонник По - то это этакий "иммунитет" и оберег.а если поддаются сомнению/критике майданные события, причины, следствия без каких-то агитаций и т.д. - всё, это расценивается как ватность, антиукраинские взгляды, наличие скреп в голове, поддержка рф, новороссии, медведчука и т.д., а значит с высокой вероятностью будет прохейтено известными персонажами и с высокой вероятностью будет удалено. Alex2007 1

Повідомлень: 2548 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 23:08 freeze написав: Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ? Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ?



Боюсь, тут работает инсайт "не лезешь ты - полезут в тебе", и пока условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу Боюсь, тут работает инсайт "не лезешь ты - полезут в тебе", и пока условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу zРадио

Повідомлень: 8116 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1482 раз. Подякували: 3326 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 23:13 freeze написав: Судя по результатам голосования на местных выборах гдесь в Одессе 85 % поддерживают.

За всю Украину не надо расписываться, опроса такого не было.

Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ? Судя по результатам голосования на местных выборах гдесь в Одессе 85 % поддерживают.За всю Украину не надо расписываться, опроса такого не было.Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ?



Ты считаешь, что ты не из зажопинска и не забитый провинциал? Ты считаешь, что ты не из зажопинска и не забитый провинциал? Libo 2

Повідомлень: 8574 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4065 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 23:17 zРадио написав: условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу



Ну попробуйте. Условные одесситы уже попытались провозгласить свою ОНР. Часть зажарили. Часть заткнулась и только подленько гадит с форумов. Можем повторить.

Ну попробуйте. Условные одесситы уже попытались провозгласить свою ОНР. Часть зажарили. Часть заткнулась и только подленько гадит с форумов. Можем повторить. Libo 2

Повідомлень: 8574 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4065 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 677067716772677367746775> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: unicdima і 3 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор