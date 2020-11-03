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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:25
чик написав:
знал, шо реакция будет бурной и продолжительной - спасибо
и за то шо на вы також
хам andrijk777 отправился к своим друганам, отвечать или спорить там не с кем, как и с предыдущими двумя. вы там же, но открыл из интереса.
я не говорю за всех. речь шла о большинстве одесситов. за стало больше - пропаганда, банальный страх и т.п. в основном это приезжие из сёл и пишущие на этом форуме хамелеоны
Ні, ти якраз говориш за всіх.
Ти дав посилання що Жуков - герой України, бо повертають його назву проспекту. На знаю наскільки там у вас підтримують Жукова(думаю мер Труханов його підтримує), але це точно йде в розріз з усією Україною.
Це наближує Одесу до ОНР.
Тому я і питаю: Ти хочеш ОНР?
Мені здається нормальне питання. Можна і відповідь дати. Просто цікаво.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:36
andrijk777 написав:
На знаю наскільки там у вас підтримують Жукова(думаю мер Труханов його підтримує), але це точно йде в розріз з усією Україною.
Судя по результатам голосования на местных выборах гдесь в Одессе 85 % поддерживают.
За всю Украину не надо расписываться, опроса такого не было.
Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:46
Типичный закарпатский "патриотизм":
В закарпатском Берегово большинство горсовета составят две партии венгров - Партия венгров Украины "КМКС" и Демократическая партия венгров Украины.
За Виталия Наливкина!
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:49
pesikot написав:
Поэтому, ваше желание "погнать обоссаными тряпками" постмайдановскую власть - это не ваше желание жить лучше, а ваше желание, чтобы остальные жили хуже вас. Увы
А Зеленского с зе-командой вы относите к "постмайдановской власти", интересно просто?
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Tegularius
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:55
чик написав:
звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного...
Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.
Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было.
Востаннє редагувалось Tegularius
в Вів 03 лис, 2020 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:56
Вкладчик1234 написав:
Типичный закарпатский "патриотизм":
В закарпатском Берегово большинство горсовета составят две партии венгров - Партия венгров Украины "КМКС" и Демократическая партия венгров Украины.
я даже думаю что, если, допустим, завтра Венгрия или Польша заведет к нам зеленых человечков и захватит эти территории, наши патриоты-националисты этого даже "не заметят".
Вот такой у нас странный национализм: из рашки кто-то пукнет, так всё - зрада-вата-все пропала-путин нападет; со стороны западных партнеров утиск на остатки независимости, указания, "советы", настоятельные рекомендации, ... - от нациков тишина, "ничего страшного", "это помощь запада", все ок и т.д.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:02
Tegularius написав: чик написав:
звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного...
Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.
Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было.
а здесь приветствуются только поддержка майдана, однозначное одобрение западных партнеров и тому подобное. А если вы еще и сторонник По - то это этакий "иммунитет" и оберег.
а если поддаются сомнению/критике майданные события, причины, следствия без каких-то агитаций и т.д. - всё, это расценивается как ватность, антиукраинские взгляды, наличие скреп в голове, поддержка рф, новороссии, медведчука и т.д., а значит с высокой вероятностью будет прохейтено известными персонажами и с высокой вероятностью будет удалено.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:08
freeze написав:
Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ?
Боюсь, тут работает инсайт "не лезешь ты - полезут в тебе", и пока условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:13
freeze написав:
Судя по результатам голосования на местных выборах гдесь в Одессе 85 % поддерживают.
За всю Украину не надо расписываться, опроса такого не было.
Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ?
Ты считаешь, что ты не из зажопинска и не забитый провинциал?
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