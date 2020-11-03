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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 677067716772677367746775>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:25

  чик написав:знал, шо реакция будет бурной и продолжительной - спасибо :D и за то шо на вы також :D хам andrijk777 отправился к своим друганам, отвечать или спорить там не с кем, как и с предыдущими двумя. вы там же, но открыл из интереса.
я не говорю за всех. речь шла о большинстве одесситов. за стало больше - пропаганда, банальный страх и т.п. в основном это приезжие из сёл и пишущие на этом форуме хамелеоны :lol:

Ні, ти якраз говориш за всіх.
Ти дав посилання що Жуков - герой України, бо повертають його назву проспекту. На знаю наскільки там у вас підтримують Жукова(думаю мер Труханов його підтримує), але це точно йде в розріз з усією Україною.
Це наближує Одесу до ОНР.
Тому я і питаю: Ти хочеш ОНР?
Мені здається нормальне питання. Можна і відповідь дати. Просто цікаво. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:36

  andrijk777 написав:На знаю наскільки там у вас підтримують Жукова(думаю мер Труханов його підтримує), але це точно йде в розріз з усією Україною.


Судя по результатам голосования на местных выборах гдесь в Одессе 85 % поддерживают.
За всю Украину не надо расписываться, опроса такого не было.
Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:46

Типичный закарпатский "патриотизм":

В закарпатском Берегово большинство горсовета составят две партии венгров - Партия венгров Украины "КМКС" и Демократическая партия венгров Украины.
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:49

  pesikot написав:Поэтому, ваше желание "погнать обоссаными тряпками" постмайдановскую власть - это не ваше желание жить лучше, а ваше желание, чтобы остальные жили хуже вас. Увы

А Зеленского с зе-командой вы относите к "постмайдановской власти", интересно просто?
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:55

  чик написав:звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного...

Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.
Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было.
Востаннє редагувалось Tegularius в Вів 03 лис, 2020 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:56

  Вкладчик1234 написав:Типичный закарпатский "патриотизм":

В закарпатском Берегово большинство горсовета составят две партии венгров - Партия венгров Украины "КМКС" и Демократическая партия венгров Украины.


я даже думаю что, если, допустим, завтра Венгрия или Польша заведет к нам зеленых человечков и захватит эти территории, наши патриоты-националисты этого даже "не заметят".
Вот такой у нас странный национализм: из рашки кто-то пукнет, так всё - зрада-вата-все пропала-путин нападет; со стороны западных партнеров утиск на остатки независимости, указания, "советы", настоятельные рекомендации, ... - от нациков тишина, "ничего страшного", "это помощь запада", все ок и т.д.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:02

  Tegularius написав:
  чик написав:звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного...

Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.
Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было.


а здесь приветствуются только поддержка майдана, однозначное одобрение западных партнеров и тому подобное. А если вы еще и сторонник По - то это этакий "иммунитет" и оберег. :D
а если поддаются сомнению/критике майданные события, причины, следствия без каких-то агитаций и т.д. - всё, это расценивается как ватность, антиукраинские взгляды, наличие скреп в голове, поддержка рф, новороссии, медведчука и т.д., а значит с высокой вероятностью будет прохейтено известными персонажами и с высокой вероятностью будет удалено. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:08

  freeze написав:Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ?


Боюсь, тут работает инсайт "не лезешь ты - полезут в тебе", и пока условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:13

  freeze написав:Судя по результатам голосования на местных выборах гдесь в Одессе 85 % поддерживают.
За всю Украину не надо расписываться, опроса такого не было.
Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ?


Ты считаешь, что ты не из зажопинска и не забитый провинциал? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:17

  zРадио написав: условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу


Ну попробуйте. Условные одесситы уже попытались провозгласить свою ОНР. Часть зажарили. Часть заткнулась и только подленько гадит с форумов. Можем повторить.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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