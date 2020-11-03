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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 лис, 2020 23:18
Alex2007 написав:
я даже думаю что, если, допустим, завтра Венгрия или Польша заведет к нам зеленых человечков и захватит эти территории, наши патриоты-националисты этого даже "не заметят".
Не треба дурними думками голову засмічувати, тим паче, в ватній столиці України, як називають Одесу.
Достатньо було угорському політику агітувати на наших виборах, і вже була реакція МЗС.
zРадио написав:
Боюсь, тут работает инсайт "не лезешь ты - полезут в тебе", и пока условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу
Умовні одесити, в такому випадку, вигребуть по повній, як "патріоти" Ківи. Пройшли ті часи, коли ватани могли вільно ходити по вулицям з триколорами, назавжди пройшли.
Востаннє редагувалось lapay
в Вів 03 лис, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:21
freeze написав:
Судя по результатам голосования на местных выборах гдесь в Одессе 85 % поддерживают.
За всю Украину не надо расписываться, опроса такого не было.
Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ?
Штука еще в том, что Жуков имеет прямое отношение к Одессе. И кроме его заслуг как полководца (которые, ну ОК, можно оценивать по-разному), Жуков отличился искоренением организованной преступности в послевоенной Одессе. И хотя бы за это одесситы могут быть ему благодарны.
А вот какое отношение скажем к Киеву имеют Бандера и Шухевич, которые там даже не были ни разу? Здесь как раз - чисто совковая идеологическая обязаловка, вроде улиц и памятников Ленину в каждом советском городе.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:23
Tegularius написав:
А вот какое отношение скажем к Киеву имеют Бандера и Шухевич, которые там даже не были ни разу? Здесь как раз - чисто совковая идеологическая обязаловка, вроде улиц и памятников Ленину в каждом советском городе.
Шевченко теж не в кожному місті України був. Достатньо харизми, а не того, де ступала чиясь нога.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:25
lapay написав:
Не треба дурними думками голову засмічувати, тим паче, в ватній столиці України, як називають Одесу.
Если уже вашими терминами, я бы "ватной столицей" скорее назвал Мариуполь, где ни одна промайдановская партия не преодолела 5%, и даже "Слуг" с трудом дотянули до 5.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:26
lapay написав: Alex2007 написав:
я даже думаю что, если, допустим, завтра Венгрия или Польша заведет к нам зеленых человечков и захватит эти территории, наши патриоты-националисты этого даже "не заметят".
Не треба дурними думками голову засмічувати, тим паче, в ватній столиці України, як називають Одесу.
Достатньо було угорському політику агітувати на наших виборах, і вже була реакція МЗС.
zРадио написав:
Боюсь, тут работает инсайт "не лезешь ты - полезут в тебе", и пока условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу
Умовні одесити, в такому випадку, вігребуть по повній, як "патріоти" Ківи. Пройшли ті часи, коли ватани могли вільно ходити по вулицям з триколорами, назавжди пройшли.
в Одессе никто и никогда с триколорами и не ходил и ходить не будет (кроме пары маргиналов, которые есть везде), поскольку как вы выразились в ватній столиці України, ко всем проблемам и вопросам подходят с умом.
Также само в Одессе никогда не будут массово бегать нацыки, а если попытаются - то умный одесский народ им покажет пуй
А если серьезно - то о какой Единой Украине (помнится лет 5 назад на всех каналах писалось - Едина Україна) вообще может идти речь, если вы постоянно пытаетесь нагнетать. Доигратесь вместе со своими хозяевами при власти.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Вів 03 лис, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:27
lapay написав:
Шевченко теж не в кожному місті України був. Достатньо харизми, а не того, де ступала чиясь нога.
Да, и это тоже совок. Почему-то нет например в каждом городе Великобритании памятников Шекспиру.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:27
Tegularius написав:
Если уже вашими терминами, я бы "ватной столицей" скорее назвал Мариуполь, где ни одна промайдановская партия не преодолела 5%, и даже "Слуг" с трудом дотянули до 5.
Опоблок Ахметова, принаймі, не їздить на поклон до Путіна, як ОПЗЖ. Це наші сукіни сини (с).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:28
Tegularius написав:
А вот какое отношение скажем к Киеву имеют Бандера и Шухевич, которые там даже не были ни разу? Здесь как раз - чисто совковая идеологическая обязаловка, вроде улиц и памятников Ленину в каждом советском городе.
Я киевлянин, Бандера и Шухевич мои герои. И еще официальные Герои Украины. Они уничтожали поганую москальню, которая хотела сделать из нас своих рабов.
В кремле до сих пор жидким по большому ходят, когда слышат эти имена. И их ватные пидсвынки, типа тебя, со страха громко хрюкаете.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:32
Tegularius написав:
Да, и это тоже совок. Почему-то нет например в каждом городе Великобритании памятников Шекспиру.
Ну той що, вони нікому не заважають, на відміну від Леніна чи Жукова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:33
Alex2007
у лапая "ватанизм" начинается с банального нежелания признать украинцев на службе Вермахта героями.
Что касается его реплики "вигребуть по повній" - так то же самое легко может произойти и с заезжими в Одессу вандалами. Почему не всегда местные успевают ответить - работают потому что (в отличие от специально обученных гастролеров, чье псевдо-патриотическое иждивенчество щедро оплачивается грантовыми организациями)
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