Додано: Вів 03 лис, 2020 23:26

lapay написав: Alex2007 написав: я даже думаю что, если, допустим, завтра Венгрия или Польша заведет к нам зеленых человечков и захватит эти территории, наши патриоты-националисты этого даже "не заметят". я даже думаю что, если, допустим, завтра Венгрия или Польша заведет к нам зеленых человечков и захватит эти территории, наши патриоты-националисты этого даже "не заметят".

Не треба дурними думками голову засмічувати, тим паче, в ватній столиці України, як називають Одесу.

Достатньо було угорському політику агітувати на наших виборах, і вже була реакція МЗС.

zРадио написав: Боюсь, тут работает инсайт "не лезешь ты - полезут в тебе", и пока условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу Боюсь, тут работает инсайт "не лезешь ты - полезут в тебе", и пока условные одесситы в качестве воспитательной меры не снесут памятник какому-нибудь очередному герою СС Галичина на Западе, до перепатриотов не дойдет, что ездить с подобными гастролями по другим городам страны и им не к лицу

Умовні одесити, в такому випадку, вігребуть по повній, як "патріоти" Ківи. Пройшли ті часи, коли ватани могли вільно ходити по вулицям з триколорами, назавжди пройшли. Не треба дурними думками голову засмічувати, тим паче, в ватній столиці України, як називають Одесу.Достатньо було угорському політику агітувати на наших виборах, і вже була реакція МЗС.Умовні одесити, в такому випадку, вігребуть по повній, як "патріоти" Ківи. Пройшли ті часи, коли ватани могли вільно ходити по вулицям з триколорами, назавжди пройшли.

в Одессе никто и никогда с триколорами и не ходил и ходить не будет (кроме пары маргиналов, которые есть везде), поскольку как вы выразились в ватній столиці України, ко всем проблемам и вопросам подходят с умом.Также само в Одессе никогда не будут массово бегать нацыки, а если попытаются - то умный одесский народ им покажет пуйА если серьезно - то о какой Единой Украине (помнится лет 5 назад на всех каналах писалось - Едина Україна) вообще может идти речь, если вы постоянно пытаетесь нагнетать. Доигратесь вместе со своими хозяевами при власти.