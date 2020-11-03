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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 лис, 2020 23:38
zРадио написав:
Почему не всегда местные успевают ответить - работают потому что (в отличие от специально обученных гастролеров, чье безделье оплачивается грантовыми организациями)
Донецькі теж працювли, коли в Києві майданили. Допрацювались до ручки. Ватани можуть мріяти про реванш, про те, що після Зелі буде Медведчук (Путін). Мріяти, звісно можна, мрія гріє душу, тільки є маленька дрібничка - така ватна мрія ніколи не стане реальністю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:41
zРадио написав:
Почему не всегда местные успевают ответить - работают потому что
Знаем мы этих одесских работников. Пиво и бычки на пляже продавать, воровать - это их работа. Даже на читать время не остается. Поэтому такие безграмотные и забитые.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:42
lapay написав: zРадио написав:
Почему не всегда местные успевают ответить - работают потому что (в отличие от специально обученных гастролеров, чье безделье оплачивается грантовыми организациями)
Донецькі теж працювли, коли в Києві майданили. Допрацювались до ручки. Ватани можуть мріяти про реванш, про те, що після Зелі буде Медведчук (Путін). Мріяти, звісно можна, мрія гріє душу, тільки є маленька дрібничка - така ватна мрія ніколи не стане реальністю.
Медвечдук?
Да это просто антагонист Порошенко! Без армовира у Медведчука были бы его "честные" 2% пророссийских маргиналов. То, что мы увидели в 2019-м - это реактивная мера по защите от изнасилования вульгарным ура-патриотизмом из разряда "або Порошенко, або Путін"...
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 03 лис, 2020 23:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:42
zРадио
как отгребало это бычьё в 80-90х все одесситы знают, сам еле оттаскивал пацанов от бычья, когда уже зубы на асфальт сыпались. пара морских бурс могли тогда разорвать тупорылых нациков в клочья
Востаннє редагувалось чик
в Вів 03 лис, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:45
zРадио написав:
То, что мы увидели в 2019-м - это реактивная мера по защите от изнасилования ура-патриотизмом...
Ще один записав зелебобіків до антимайданіців, себе хоч не забув?
чик написав:
как отгребало это бычьё в 90х все одесситы знают, сам еле оттаскивал пацанов от бычья, когда уже зубы на асфальт сыпались. пара морских бурс могли тогда разорвать тупорылых нациков в клочья
Помрій, помрій, може легше стане.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:46
lapay написав:
Урррраааа! Марківа виправдали!!!!!
Порохоботи вже знайшли тут якусь зраду?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:49
Alex2007 написав:
Че ж вы сюда летом как понаехаете, что местным протиснуться и полежать на пляже невозможно - все везде занято ?
Моря в Киеве нет. Одна страна. Не хотите, чтоб мы к вам ездили? В ОНР не поеду.
А во-вторых, когда приезжал в Одессу таких тупых и недалеких одесситов, как вы на этом форуме, практически не встречал.
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Libo
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:54
lapay написав:
Опоблок Ахметова, принаймі, не їздить на поклон до Путіна, як ОПЗЖ. Це наші сукіни сини (с).
Про Труханова тем более это можно сказать.
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Tegularius
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:55
Libo
раз знаешь, видимо таки отгребал по самые небалуй или тогда тоже на украинском не размовляв. тебе есенин да блок почему то ближе, чем гёте или рембо. ты убогий наверное токо кино первая кровь видел, грамотей ***...
а шо делать?
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