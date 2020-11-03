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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 лис, 2020 23:56
Tegularius написав: чик написав:
звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного...
Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.
Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было.
Так як порохата пропаганда копія російської так і їхня "модерація" копія російської цензури, поки у Фаселеса кнопка то на адекватну модерацію і не сподівайтесь.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:58
Tegularius написав:
Про Труханова тем более это можно сказать.
У Труханова є корочка з бройлером.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:59
Libo написав:
Я киевлянин, Бандера и Шухевич мои герои. И еще официальные Герои Украины.
Они не являются официальными Героями Украины. Звание, которое присвоил Ющенко, в 2011 году отменил суд. А после 2014 почему-то это звание не вернули, сам не понимаю почему, но факт.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 00:12
Tegularius написав: Libo написав:
Я киевлянин, Бандера и Шухевич мои герои. И еще официальные Герои Украины.
Они не являются официальными Героями Украины. Звание, которое присвоил Ющенко, в 2011 году отменил суд. А после 2014 почему-то это звание не вернули, сам не понимаю почему, но факт.
Суд не имеет права лишать государственных наград.
А замолчали этот факт, чтобы ватные животные успокоились и меньшн хрюкали.
Герои.
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