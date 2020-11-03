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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6772677367746775 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 03 лис, 2020 23:56 Tegularius написав: чик написав: звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного... звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного...

Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.

Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было. Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было.

Так як порохата пропаганда копія російської так і їхня "модерація" копія російської цензури, поки у Фаселеса кнопка то на адекватну модерацію і не сподівайтесь. Так як порохата пропаганда копія російської так і їхня "модерація" копія російської цензури, поки у Фаселеса кнопка то на адекватну модерацію і не сподівайтесь. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 923 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 23:58 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Про Труханова тем более это можно сказать. Про Труханова тем более это можно сказать.

У Труханова є корочка з бройлером. У Труханова є корочка з бройлером. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11044 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 23:59 Libo написав: Я киевлянин, Бандера и Шухевич мои герои. И еще официальные Герои Украины. Я киевлянин, Бандера и Шухевич мои герои. И еще официальные Герои Украины.

Они не являются официальными Героями Украины. Звание, которое присвоил Ющенко, в 2011 году отменил суд. А после 2014 почему-то это звание не вернули, сам не понимаю почему, но факт. Они не являются официальными Героями Украины. Звание, которое присвоил Ющенко, в 2011 году отменил суд. А после 2014 почему-то это звание не вернули, сам не понимаю почему, но факт. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1334 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 00:12 Tegularius написав: Libo написав: Я киевлянин, Бандера и Шухевич мои герои. И еще официальные Герои Украины. Я киевлянин, Бандера и Шухевич мои герои. И еще официальные Герои Украины.

Они не являются официальными Героями Украины. Звание, которое присвоил Ющенко, в 2011 году отменил суд. А после 2014 почему-то это звание не вернули, сам не понимаю почему, но факт. Они не являются официальными Героями Украины. Звание, которое присвоил Ющенко, в 2011 году отменил суд. А после 2014 почему-то это звание не вернули, сам не понимаю почему, но факт.



Суд не имеет права лишать государственных наград.

А замолчали этот факт, чтобы ватные животные успокоились и меньшн хрюкали.

Герои. Суд не имеет права лишать государственных наград.А замолчали этот факт, чтобы ватные животные успокоились и меньшн хрюкали.Герои. Libo 2

Повідомлень: 8578 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4065 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6772677367746775 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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