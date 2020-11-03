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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6772677367746775

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:56

  Tegularius написав:
  чик написав:звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного...

Невозможно вести "политические дискуссии", когда большинство твоих сообщений безбожно трут. Удаляют без объяснения причин. При том, что я не веду агитации за кого-то, никого не оскорбляю, не употребляю обсценной лексики.
Хоть бы как-то объяснили, что именно здесь запрещено писать и за что трут. Разместили где-то список табуированных слов, мнений, высказываний, чтобы были понятны правила. А так: пишешь вроде бы вполне корректный пост, а через час-другой его будто и не было.

Так як порохата пропаганда копія російської так і їхня "модерація" копія російської цензури, поки у Фаселеса кнопка то на адекватну модерацію і не сподівайтесь.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:58

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Про Труханова тем более это можно сказать.

У Труханова є корочка з бройлером.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:59

  Libo написав:Я киевлянин, Бандера и Шухевич мои герои. И еще официальные Герои Украины.

Они не являются официальными Героями Украины. Звание, которое присвоил Ющенко, в 2011 году отменил суд. А после 2014 почему-то это звание не вернули, сам не понимаю почему, но факт.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:12

  Tegularius написав:
  Libo написав:Я киевлянин, Бандера и Шухевич мои герои. И еще официальные Герои Украины.

Они не являются официальными Героями Украины. Звание, которое присвоил Ющенко, в 2011 году отменил суд. А после 2014 почему-то это звание не вернули, сам не понимаю почему, но факт.


Суд не имеет права лишать государственных наград.
А замолчали этот факт, чтобы ватные животные успокоились и меньшн хрюкали.
Герои. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:52

следим за выборами (почти нашего) президента онлайн

https://www.washingtonpost.com/elections/
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:55

  Alex2007 написав:https://www.washingtonpost.com/elections/


Приглашаю ко мне. Даже вату. У меня информация оперативнее. 8)

Идеи для торговли на рынках США
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 02:36

Re: Політичні дискусії

а наши калечи-дижитализаторы, про которых уже никто даже и не вспоминает последние дни, считают уже десятый день :D
https://www.cvk.gov.ua/novini/vidpovidn ... goliv.html

За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному вебсайті ЦВК, станом на 12:00 3 листопада 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 237 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом обрано 5 428 депутатів. Зокрема, до 5 районних рад – 162 депутатів, до 39 міських – 1 072 депутатів, до 60 селищних – 1 311 депутатів, до 133 сільських – 2 883 депутатів. Окрім того, визнано обраними 282 голів (68 – міських, 69 – селищних, 145 – сільських) також у 24 регіонах.

Більш детально ознайомитися із результатами місцевих виборів можна за посиланнями:

https://cutt.ly/bgUDOno

https://cutt.ly/dgUmL1p

Станом на сьогодні ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

Водночас завершується передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 232 таких протоколи, що становить понад 82 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласним ТВК передано 1 063 протоколи (понад 77,8 %).

Нагадуємо, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів з виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови. Окрім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.
Alex2007
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