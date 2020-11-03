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За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному вебсайті ЦВК, станом на 12:00 3 листопада 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 237 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом обрано 5 428 депутатів. Зокрема, до 5 районних рад – 162 депутатів, до 39 міських – 1 072 депутатів, до 60 селищних – 1 311 депутатів, до 133 сільських – 2 883 депутатів. Окрім того, визнано обраними 282 голів (68 – міських, 69 – селищних, 145 – сільських) також у 24 регіонах.
Більш детально ознайомитися із результатами місцевих виборів можна за посиланнями:
Станом на сьогодні ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.
Водночас завершується передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.
Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 232 таких протоколи, що становить понад 82 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласним ТВК передано 1 063 протоколи (понад 77,8 %).
Нагадуємо, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів з виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови. Окрім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.
Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.
andrijk777 написав:На знаю наскільки там у вас підтримують Жукова(думаю мер Труханов його підтримує), але це точно йде в розріз з усією Україною.
Судя по результатам голосования на местных выборах гдесь в Одессе 85 % поддерживают. За всю Украину не надо расписываться, опроса такого не было. Кроме того это дело местного самоуправления, посторонним соваться и учить в другой город не надо, никто же не лезет в твой Зажопинск учить какие улицы как называть, правильно ?
85% за мера, а не за перейменування вулиці, тому за всю Одесу не розписуйся. Це питання місцевого самоврядування, згідний, але питання мови це вже не питання місцевого самоврядування. І моє питання було: Чи хоче він(ти) ОНР?
Alex2007 написав:Вот такой у нас странный национализм: из рашки кто-то пукнет, так всё - зрада-вата-все пропала-путин нападет; со стороны западных партнеров утиск на остатки независимости, указания, "советы", настоятельные рекомендации, ... - от нациков тишина, "ничего страшного", "это помощь запада", все ок и т.д.
Нічого "странного" немає. Як мінімум є 2 причини. Напала все-таки Росія а не Запад. В не тільки в ХХІ ст. Рівень життя "на западе" разів в 10 кращий ніж в Росії, тому слухати потрібно більш успішнішого, що є очевидним.