Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Какой стационарный антимайдан ))) Пять палаток на Куликовом поле с ряженным Кауровым и бабками поющими церковные песни ? Всё это была постановочная клоунада.
Тобто, трагедія 2 травня теж постановка? Одеський антимайдан був останнім, з ліквідованих.
Постановка и реализация Парубия, конечно. В Одессе никто в этом и не сомневается, можно опрос сделать )))
100% - про парубия забыл упомянуть. завезённые правосеки и т.п. шваль провоцировали, а потом зверски избивали простых людей на отдыхе-шашлыках ещё 1мая и при чём здесь тогда одеський антимайдан знаю полковника налоговой, который со своими коллегами попали в такую ситуацию. были в гражданском, но они возят с собой табельное или своё оружие + калаш, нацики бегают оч быстро, когда писают в штанишки...