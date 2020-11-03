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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6770677167726773

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:11

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Трамп :
В США имеет место большое мошеничество на выборах.

Тому він відмовиться від перемоги, бо дуже чесний. :)


Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM :mrgreen:

Не факт.
Но демократы не просто так придумали такой способ голосования. Нужно "следить за руками"
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:47

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Какой стационарный антимайдан )))
Пять палаток на Куликовом поле с ряженным Кауровым и бабками поющими церковные песни ?
Всё это была постановочная клоунада.

Тобто, трагедія 2 травня теж постановка? Одеський антимайдан був останнім, з ліквідованих.


Постановка и реализация Парубия, конечно. В Одессе никто в этом и не сомневается, можно опрос сделать )))

100% - про парубия забыл упомянуть. завезённые правосеки и т.п. шваль провоцировали, а потом зверски избивали простых людей на отдыхе-шашлыках ещё 1мая и при чём здесь тогда одеський антимайдан :?: знаю полковника налоговой, который со своими коллегами попали в такую ситуацию. были в гражданском, но они возят с собой табельное или своё оружие + калаш, нацики бегают оч быстро, когда писают в штанишки...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:53

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кто это антимайдановцы ? Кто их поддерживал ? Была ли там хоть одна вменяемая фамилия ?

Був суд, були підсудні, з конкретними прізвищами, на чолі з Фучеджі.
  freeze написав:И тут в Одессе появился Парубий и сделал всем хайп

Яке відношення має Парубій до антимайданівців з битами і сокирами?
От є хронологія подій 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... D1%8F_2014
Якщо є претензії, до цієї інформації, то прошу конкретну цитату і оголосити свої претензії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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