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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6770677167726773 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 04 лис, 2020 10:11 freeze написав: lapay написав: freeze написав: Трамп :

В США имеет место большое мошеничество на выборах. Трамп :В США имеет место большое мошеничество на выборах.

Тому він відмовиться від перемоги, бо дуже чесний. Тому він відмовиться від перемоги, бо дуже чесний.



Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM

Не факт.

Но демократы не просто так придумали такой способ голосования. Нужно "следить за руками" Не факт.Но демократы не просто так придумали такой способ голосования. Нужно "следить за руками" За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13129 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7305 раз. Подякували: 3454 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 10:47 freeze написав: lapay написав: freeze написав: Какой стационарный антимайдан )))

Пять палаток на Куликовом поле с ряженным Кауровым и бабками поющими церковные песни ?

Всё это была постановочная клоунада. Какой стационарный антимайдан )))Пять палаток на Куликовом поле с ряженным Кауровым и бабками поющими церковные песни ?Всё это была постановочная клоунада.

Тобто, трагедія 2 травня теж постановка? Одеський антимайдан був останнім, з ліквідованих. Тобто, трагедія 2 травня теж постановка? Одеський антимайдан був останнім, з ліквідованих.



Постановка и реализация Парубия, конечно. В Одессе никто в этом и не сомневается, можно опрос сделать ))) Постановка и реализация Парубия, конечно. В Одессе никто в этом и не сомневается, можно опрос сделать )))

100% - про парубия забыл упомянуть. завезённые правосеки и т.п. шваль провоцировали, а потом зверски избивали простых людей на отдыхе-шашлыках ещё 1мая и при чём здесь тогда одеський антимайдан знаю полковника налоговой, который со своими коллегами попали в такую ситуацию. были в гражданском, но они возят с собой табельное или своё оружие + калаш, нацики бегают оч быстро, когда писают в штанишки... 100% - про парубия забыл упомянуть. завезённые правосеки и т.п. шваль провоцировали, а потом зверски избивали простых людей на отдыхе-шашлыках ещё 1мая и при чём здесь тогда одеський антимайданзнаю полковника налоговой, который со своими коллегами попали в такую ситуацию. были в гражданском, но они возят с собой табельное или своё оружие + калаш, нацики бегают оч быстро, когда писают в штанишки... а шо делать? чик 1

Повідомлень: 6170 З нами з: 03.01.09 Подякував: 4859 раз. Подякували: 729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 10:53 Re: Політичні дискусії freeze написав: Кто это антимайдановцы ? Кто их поддерживал ? Была ли там хоть одна вменяемая фамилия ? Кто это антимайдановцы ? Кто их поддерживал ? Была ли там хоть одна вменяемая фамилия ?

Був суд, були підсудні, з конкретними прізвищами, на чолі з Фучеджі.

freeze написав: И тут в Одессе появился Парубий и сделал всем хайп И тут в Одессе появился Парубий и сделал всем хайп

Яке відношення має Парубій до антимайданівців з битами і сокирами?

От є хронологія подій 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... D1%8F_2014

Якщо є претензії, до цієї інформації, то прошу конкретну цитату і оголосити свої претензії. Був суд, були підсудні, з конкретними прізвищами, на чолі з Фучеджі.Яке відношення має Парубій до антимайданівців з битами і сокирами?От є хронологія подій 2 травняЯкщо є претензії, до цієї інформації, то прошу конкретну цитату і оголосити свої претензії. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11038 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1272 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6770677167726773 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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