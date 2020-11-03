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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 лис, 2020 10:11
freeze написав: lapay написав: freeze написав:
Трамп :
В США имеет место большое мошеничество на выборах.
Тому він відмовиться від перемоги, бо дуже чесний.
Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM
Не факт.
Но демократы не просто так придумали такой способ голосования. Нужно "следить за руками"
За Виталия Наливкина!
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:07
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Додано: Сер 04 лис, 2020 17:03
ЛАД написав:
мы будем возмущаться неконституционностью запретов, отсутствием 100.000 мест, оборудованных кислородом, в больницах, уклоняться от налогов, удивляясь при этом отсутствию средств у государства и объясняя это исключительно воровством верхов
Абсолютно этому не возмущаюсь. В майданах не участвую.
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sal
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