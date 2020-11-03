Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Прикольно распределись по итогу депутатские места в одесском в горсовете.
Доверяй делам - 20 ОПЗЖ - 18 Слуга народа - 10 ЕС - 10 Партия Шария - 6
А прикол в том, что для работы горсовета надо 33 депутата, собранных хоть в какую-то захудалую коалицию.
Но имеем несколько исходников этой викторины. 1. Трухановцы и ОПЗЖ люто ненавидят друг друга. 2. Шарий люто ненавидет Слуг, трухановцев и ЕС.
И что мы имеем в этой шараде ? Единственно возможный реальный вариант коалиции это трухановцы + ЕС + Слуги. Уже вроде ведутся переговоры. Вроде как куратор ЕС Гончаренко не против, тем более в прошлом составе доверяйцы неплохо сотрудничали с ЕС.
Он уточнил, что суд принял во внимание все аргументы стороны защиты.
"И, несмотря на давление, которое шло со стороны прокуратуры, эти аргументы были услышаны и приняты, шестеро присяжных и два профессиональных судьи вынесли этот вердикт... Здесь собралась украинская громада, мы все счастливы. Я благодарен итальянским адвокатам, которые представляли Украину", - сказал министр
Почти 60% опрошенных поддерживают инициативу президента прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда ... Большинство (55%) опрошенных отрицательно относятсяк возможной отмене Европейским Союзом безвизового режима для украинцев только, 11% - положительно
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на выборах мэра. Согласно результатам, убедительную победу в первом туре одержал действующий городской голова Геннадий Кернес - 60,34% голосов
PS. Подсчёт голосов на местных выборах происходит ооо-ччч-еее-нь мее-дд-лл-ее-нн-оо. Что наводит на мысли о том, что голоса пытаются фальсифицировать в пользу или зелёной плесени, или агентов Кремля, где это возможно Где невозможно - со скрипом признают реальные результаты
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 04 лис, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой