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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6771677267736774>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:11

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Трамп :
В США имеет место большое мошеничество на выборах.

Тому він відмовиться від перемоги, бо дуже чесний. :)


Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM :mrgreen:

Не факт.
Но демократы не просто так придумали такой способ голосования. Нужно "следить за руками"
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:07

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:09

Прикольно распределись по итогу депутатские места в одесском в горсовете.

Доверяй делам - 20
ОПЗЖ - 18
Слуга народа - 10
ЕС - 10
Партия Шария - 6

А прикол в том, что для работы горсовета надо 33 депутата, собранных хоть в какую-то захудалую коалицию.

Но имеем несколько исходников этой викторины.
1. Трухановцы и ОПЗЖ люто ненавидят друг друга.
2. Шарий люто ненавидет Слуг, трухановцев и ЕС.

И что мы имеем в этой шараде ? Единственно возможный реальный вариант коалиции это трухановцы + ЕС + Слуги. Уже вроде ведутся переговоры. Вроде как куратор ЕС Гончаренко не против, тем более в прошлом составе доверяйцы неплохо сотрудничали с ЕС.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:29

Ітогі подвєдьом. 2020-11-04

Ітогі подвєдьом. 2020-11-04

1) Виталий Маркив вышел на свободу в Италии (фоторепортаж, видео)
Боец Нагцвардии Виталий Маркив вышел на свободу в Италии после решения суда

Освобождение Маркива: стали известны подробности решения итальянского суда
Он уточнил, что суд принял во внимание все аргументы стороны защиты.

"И, несмотря на давление, которое шло со стороны прокуратуры, эти аргументы были услышаны и приняты, шестеро присяжных и два профессиональных судьи вынесли этот вердикт... Здесь собралась украинская громада, мы все счастливы. Я благодарен итальянским адвокатам, которые представляли Украину", - сказал министр

Супер !!!
Однозначно - Перемога !!!

2) Российские оккупанты били под Донецком и Мариуполем: у ВСУ есть раненый
За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня

3) Это нарушение: в Европарламенте высказались об идее Зеленского распустить КСУ
Парламентарии согласились, что КСУ нужно обновлять, но лишь законным путем

Я также за этот путь. Он долгий, но надёжный.
В Европарламенте опровергли, что якобы поддерживали предложение Зеленского распустить Конституционный суд, как об этом ранее заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия

Браун врёт, как дышит

Опрос показал, как украинцы относятся к скандальному решению КСУ и инициативе роспуска суда
Почти 60% опрошенных поддерживают инициативу президента прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда
...
Большинство (55%) опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене Европейским Союзом безвизового режима для украинцев только, 11% - положительно

4) Трамп vs Байден: кто побеждает на выборах президента США (онлайн)
Жёсткая заруба

5) В Харькове посчитали голоса на выборах мэра: кто побеждает и будет ли второй тур
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на выборах мэра. Согласно результатам, убедительную победу в первом туре одержал действующий городской голова Геннадий Кернес - 60,34% голосов

Кернес-то хоть живой и дееспособный ?

Атрошенко переизбран мэром Чернигова, у его партии – большинство в горсовете
Атрошенко набрал 77,49% голосов избирателей

Вполне заслуженно. За прошедшие 5 лет в городе много чего преобразилось в лучшую сторону.

6) Разбор | Пророссийский Кипр вдруг признал Православную церковь Украины, или Ползучая революция ПЦУ
Это значит, что ПЦУ уже признана четырьмя поместными православными церквями из 14 — Константинопольской, Александрийской, Элладской (Греческой) и Кипрской

7) Сепаратист Струк возглавил город в Луганской области (видео)
Бывший «регионал» Владимир Струк, которого обвиняли в пособничестве боевикам на Востоке, стал мэром города Кременная в Луганской области

Людей история ничему не учит.
Выбирают всякий сброд, а потом жалуются, что плохо живётся

8) Кабмин назначил Абромавичуса в набсовет Ощадбанка по квоте Зеленского
Вот на фуагра ?

PS. Подсчёт голосов на местных выборах происходит ооо-ччч-еее-нь мее-дд-лл-ее-нн-оо.
Что наводит на мысли о том, что голоса пытаются фальсифицировать в пользу или зелёной плесени, или агентов Кремля, где это возможно
Где невозможно - со скрипом признают реальные результаты
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 04 лис, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:32

Чернигов. Местные выборы 2020

Атрошенко переизбран мэром Чернигова, у его партии – большинство в горсовете
Атрошенко набрал 77,49% голосов избирателей

Барьер 5% на выборах в горсовет Чернигова преодолели пять партий, лидирует партия Атрошенко:
  • Родной дом58,05% (26 депутатов);
  • Слуга народа7,92% (4 депутата);
  • Наш край7,49% (4 депутата);
  • ОПЗЖ6,83% (4 депутата);
  • Евросолидарность6,16% (4 депутата)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:36

  Вкладчик1234 написав:"Демократы" через почту себе подрисуют голоса


Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине

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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:38

  pesikot написав:Что наводит на мысли о том, что голоса пытаются фальсифицировать в пользу или зелёной плесени, или агентов Кремля, где это возможно


Фальсифицирует все, где есть влияние и возможность.
ЕС не проходило в горсовет Черноморска Одесской области, не хватало каких-то вшивых пять голосов, после убедительных просьб и договоренностей, решили отправить протокол одного участка на уточнение. Оперативно уточнили, отминусовали пять голосов у Батькивщины, добавили пять голосов ЕС. Какая удача :roll:
Батькивщина совсем продажная стала, одни жулики. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:42

  zРадио написав:Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине


Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.
Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.
В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))

Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:44

Самый удивительный результат у Слуг народа получился в горсовет города Измаил Одесской области.
Состав горсовета, прошли туда всего две партии -
Слуга народа - 29 депутатов
ОПЗЖ - 9 депутатов
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:54

  чик написав:проводил блиц "опрос" среди порядка 30 таксистов и только от 3х молодых услышал одобрение. у них не было внятных аргументов почему, кроме янык вор, золотой унитаз и надо в европу.

„Очень жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами.“

Ваш "опрос" - это как в борделе искать целку :) А потом сделать выводы, что все женщины - шлюхи
  чик написав: их оппоненты были недовольны тем, шо они вынуждены сутками крутить баранку, чтобы кормить семьи, а в киеве и западнее проплаченные тунеядцы занимаются мародёрством и интересовались на какие шыши их семьи могут полгода жить без кормильцев

Это уже пропаганда, мол, в Одессе крутят баранку, а в Киеве и на западной Украине ничего не делают и богатеют.

Такой же вброс был и в ДНР с ЛНР, мол, вы работаете, кормите всю Украину, а западенцы только жиреют.
Как оказалось, после 2014 года, что ЛДНР и себя не в состоянии прокормить. Эту мысль вам неоднократно пытались донести в различных вариантах

Чтобы заработать, работают везде все одинаково - долго и упорно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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