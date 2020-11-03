Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Прикольно распределись по итогу депутатские места в одесском в горсовете.
Доверяй делам - 20 ОПЗЖ - 18 Слуга народа - 10 ЕС - 10 Партия Шария - 6
А прикол в том, что для работы горсовета надо 33 депутата, собранных хоть в какую-то захудалую коалицию.
Но имеем несколько исходников этой викторины. 1. Трухановцы и ОПЗЖ люто ненавидят друг друга. 2. Шарий люто ненавидет Слуг, трухановцев и ЕС.
И что мы имеем в этой шараде ? Единственно возможный реальный вариант коалиции это трухановцы + ЕС + Слуги. Уже вроде ведутся переговоры. Вроде как куратор ЕС Гончаренко не против, тем более в прошлом составе доверяйцы неплохо сотрудничали с ЕС.
Он уточнил, что суд принял во внимание все аргументы стороны защиты.
"И, несмотря на давление, которое шло со стороны прокуратуры, эти аргументы были услышаны и приняты, шестеро присяжных и два профессиональных судьи вынесли этот вердикт... Здесь собралась украинская громада, мы все счастливы. Я благодарен итальянским адвокатам, которые представляли Украину", - сказал министр
Почти 60% опрошенных поддерживают инициативу президента прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда ... Большинство (55%) опрошенных отрицательно относятсяк возможной отмене Европейским Союзом безвизового режима для украинцев только, 11% - положительно
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на выборах мэра. Согласно результатам, убедительную победу в первом туре одержал действующий городской голова Геннадий Кернес - 60,34% голосов
PS. Подсчёт голосов на местных выборах происходит ооо-ччч-еее-нь мее-дд-лл-ее-нн-оо. Что наводит на мысли о том, что голоса пытаются фальсифицировать в пользу или зелёной плесени, или агентов Кремля, где это возможно Где невозможно - со скрипом признают реальные результаты
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 04 лис, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Что наводит на мысли о том, что голоса пытаются фальсифицировать в пользу или зелёной плесени, или агентов Кремля, где это возможно
Фальсифицирует все, где есть влияние и возможность. ЕС не проходило в горсовет Черноморска Одесской области, не хватало каких-то вшивых пять голосов, после убедительных просьб и договоренностей, решили отправить протокол одного участка на уточнение. Оперативно уточнили, отминусовали пять голосов у Батькивщины, добавили пять голосов ЕС. Какая удача Батькивщина совсем продажная стала, одни жулики.
zРадио написав:Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине
Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа. Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью. В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))
Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.
чик написав:проводил блиц "опрос" среди порядка 30 таксистов и только от 3х молодых услышал одобрение. у них не было внятных аргументов почему, кроме янык вор, золотой унитаз и надо в европу.
„Очень жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами.“
Ваш "опрос" - это как в борделе искать целку А потом сделать выводы, что все женщины - шлюхи
чик написав: их оппоненты были недовольны тем, шо они вынуждены сутками крутить баранку, чтобы кормить семьи, а в киеве и западнее проплаченные тунеядцы занимаются мародёрством и интересовались на какие шыши их семьи могут полгода жить без кормильцев
Это уже пропаганда, мол, в Одессе крутят баранку, а в Киеве и на западной Украине ничего не делают и богатеют.
Такой же вброс был и в ДНР с ЛНР, мол, вы работаете, кормите всю Украину, а западенцы только жиреют. Как оказалось, после 2014 года, что ЛДНР и себя не в состоянии прокормить. Эту мысль вам неоднократно пытались донести в различных вариантах
Чтобы заработать, работают везде все одинаково - долго и упорно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой