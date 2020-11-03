Додано: Сер 04 лис, 2020 18:29

Боец Нагцвардии Виталий Маркив вышел на свободу в Италии после решения суда

Он уточнил, что суд принял во внимание все аргументы стороны защиты.



"И, несмотря на давление, которое шло со стороны прокуратуры, эти аргументы были услышаны и приняты, шестеро присяжных и два профессиональных судьи вынесли этот вердикт... Здесь собралась украинская громада, мы все счастливы. Я благодарен итальянским адвокатам, которые представляли Украину", - сказал министр

За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня

Парламентарии согласились, что КСУ нужно обновлять, но лишь законным путем



В Европарламенте опровергли, что якобы поддерживали предложение Зеленского распустить Конституционный суд, как об этом ранее заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия

Почти 60% опрошенных поддерживают инициативу президента прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда

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Большинство (55%) опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене Европейским Союзом безвизового режима для украинцев только, 11% - положительно

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на выборах мэра. Согласно результатам, убедительную победу в первом туре одержал действующий городской голова Геннадий Кернес - 60,34% голосов

Атрошенко набрал 77,49% голосов избирателей

Это значит, что ПЦУ уже признана четырьмя поместными православными церквями из 14 — Константинопольской, Александрийской, Элладской (Греческой) и Кипрской

Бывший «регионал» Владимир Струк, которого обвиняли в пособничестве боевикам на Востоке, стал мэром города Кременная в Луганской области

Ітогі подвєдьом. 2020-11-04Супер !!!Однозначно - Перемога !!!Я также за этот путь. Он долгий, но надёжный.Браун врёт, как дышитЖёсткая зарубаКернес-то хоть живой и дееспособный ?Вполне заслуженно. За прошедшие 5 лет в городе много чего преобразилось в лучшую сторону.Людей история ничему не учит.Выбирают всякий сброд, а потом жалуются, что плохо живётсяВот на фуагра ?PS. Подсчёт голосов на местных выборах происходит ооо-ччч-еее-нь мее-дд-лл-ее-нн-оо.Что наводит на мысли о том, что голоса пытаются фальсифицировать в пользу или зелёной плесени, или агентов Кремля, где это возможноГде невозможно - со скрипом признают реальные результаты