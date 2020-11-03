|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:09
Re: Політичні дискусії
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:27
Re: Політичні дискусії
Ще не вмерли Американські ні слава, ні воля. Перший пішов, другому (нашому) приготуватись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:41
Смотри, чтоб ты не сел в лужу с поздравлениями не того победителя, как путин в 2004-м
Не похоже, чтобы Трамп "съел" фальсификации демократов в Пенсильвании и Висконсине. В 2000-м Верховный суд США уже ставил на место одного кандидата от демократов по имени Альберт и фамилии Гор...
PS: а уж как порохоботы опростоволосились в 2016-м, поставив не на того кандидата, и напоминать будет лишним Так что наберись терпения и дождись развязки
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:43
Re: Політичні дискусії
Тоді Трампа з'їсть Майдан. Все просто - обісрався, витри за собою і провалюй.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:47
Хз, где он там обосрался - неизвестно, с каким успехом Хиллари выруливала бы тяжелый 2020-й...
Извини, я просто не такой большой эксперд по внутренней кухни США, как порохоботы Поэтому следовать твоему примеру и с апломбом рассуждать о вещах, в которых плаваю, не стану...
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:52
Re: Політичні дискусії
З коронавірусом, з зовнішнею політикою, з митними війнами, і купа іншого. Важкий 2020 був неминучим, після років зростання - це вже давно казали ті, хто бачить трохи далі, ніж ти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:55
Тролль, я могу найти надцать сообщений от лета и осени 2019-го на валютной ветке, где предупреждал о наступающей глобальной коррекции в экономике. А ты что-то можешь предъявить, или так - бла-бла-бла?
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:55
За Виталия Наливкина!
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:00
Re: Політичні дискусії
Я не фіксую свої прогнози, скрінами. І не пам'ятаю, щоб ти щось таке писав, та це не важливо, бо саме ти презентуєш кризу 2020, як щось випадкове, яке підкосило Трампа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:05
Пандемия, действительно, была никем не предсказанной. Даже Гейтс, обстроятельно изучающий проблему, говорил лишь о гипотетической возможности.
Экономическая коррекция без пандемии была бы достаточно легкой - на порядок легче финансового кризиса 2007-2009 гг. Поэтому, да, объективно, Трампу не повезло в предвыборный год получить такой неуправляемый и слабо-митигируемый кейс
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|