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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6771677267736774

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:09

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:27

Re: Політичні дискусії

Ще не вмерли Американські ні слава, ні воля. Перший пішов, другому (нашому) приготуватись. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:41

  lapay написав:Ще не вмерли Американські ні слава, ні воля. Перший пішов, другому (нашому) приготуватись. :mrgreen:


Смотри, чтоб ты не сел в лужу с поздравлениями не того победителя, как путин в 2004-м :mrgreen:

Не похоже, чтобы Трамп "съел" фальсификации демократов в Пенсильвании и Висконсине. В 2000-м Верховный суд США уже ставил на место одного кандидата от демократов по имени Альберт и фамилии Гор...

PS: а уж как порохоботы опростоволосились в 2016-м, поставив не на того кандидата, и напоминать будет лишним :D Так что наберись терпения и дождись развязки
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:43

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Не похоже, чтобы Трамп "съел" фальсификации демократов в Пенсильвании и Висконсине. В 2000-м Верховный суд США уже ставил на место одного кандидата от демократов по имени Альберт и фамилии Гор.

Тоді Трампа з'їсть Майдан. Все просто - обісрався, витри за собою і провалюй.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:47

  lapay написав:
  zРадио написав:Не похоже, чтобы Трамп "съел" фальсификации демократов в Пенсильвании и Висконсине. В 2000-м Верховный суд США уже ставил на место одного кандидата от демократов по имени Альберт и фамилии Гор.

Тоді Трампа з'їсть Майдан. Все просто - обісрався, витри за собою і провалюй.


Хз, где он там обосрался - неизвестно, с каким успехом Хиллари выруливала бы тяжелый 2020-й...

Извини, я просто не такой большой эксперд по внутренней кухни США, как порохоботы :mrgreen: Поэтому следовать твоему примеру и с апломбом рассуждать о вещах, в которых плаваю, не стану...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:52

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Хз, где он обосрался - неизвестно, с каким успехом Хиллари выруливала бы тяжелый 2020-й...

З коронавірусом, з зовнішнею політикою, з митними війнами, і купа іншого. Важкий 2020 був неминучим, після років зростання - це вже давно казали ті, хто бачить трохи далі, ніж ти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:55

  lapay написав:
  zРадио написав:Хз, где он обосрался - неизвестно, с каким успехом Хиллари выруливала бы тяжелый 2020-й...

З коронавірусом, з зовнішнею політикою, з митними війнами, і купа іншого. Важкий 2020 був неминучим, після років зростання - це вже давно казали ті, хто бачить трохи далі, ніж ти.


Тролль, я могу найти надцать сообщений от лета и осени 2019-го на валютной ветке, где предупреждал о наступающей глобальной коррекции в экономике. А ты что-то можешь предъявить, или так - бла-бла-бла?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:55

При подсчете в Мичигане произошла ошибка и Байдену случайно приписали лишние 100 000 голосов, а потом отмотали назад, признав что случайно поставили лишний нолик в конце.

Ну бывает, ошиблись пацаны, долго не спали прост))0

https://t.me/ru2ch_news/1985
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:00

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Тролль, я могу найти надцать сообщений от лета и осени 2019-го на валютной ветке, где предупреждал о наступающей глобальной коррекции в экономике. А ты что-то можешь предъявить, или так - бла-бла-бла?

Я не фіксую свої прогнози, скрінами. І не пам'ятаю, щоб ти щось таке писав, та це не важливо, бо саме ти презентуєш кризу 2020, як щось випадкове, яке підкосило Трампа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:05

  lapay написав:
  zРадио написав:Тролль, я могу найти надцать сообщений от лета и осени 2019-го на валютной ветке, где предупреждал о наступающей глобальной коррекции в экономике. А ты что-то можешь предъявить, или так - бла-бла-бла?

Я не фіксую свої прогнози, скрінами. І не пам'ятаю, щоб ти щось таке писав, та це не важливо, бо саме ти презентуєш кризу 2020, як щось випадкове, яке підкосило Трампа.


Пандемия, действительно, была никем не предсказанной. Даже Гейтс, обстроятельно изучающий проблему, говорил лишь о гипотетической возможности.

Экономическая коррекция без пандемии была бы достаточно легкой - на порядок легче финансового кризиса 2007-2009 гг. Поэтому, да, объективно, Трампу не повезло в предвыборный год получить такой неуправляемый и слабо-митигируемый кейс
zРадио
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