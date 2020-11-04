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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6772677367746775 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 04 лис, 2020 20:09 freeze написав: Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.

Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.

В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))



Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии. Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.

Ха-Ха.. Бацька вже виступив з заявою, що він визнає вибори в США такими, що не відповідають стандартам демократії і що він не признає наступного президента США легітимним? Ха-Ха.. Бацька вже виступив з заявою, що він визнає вибори в США такими, що не відповідають стандартам демократії і що він не признає наступного президента США легітимним? Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 04 лис, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2640 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 20:20 freeze написав: Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM

"Модне" воно з 2013-2014.

Трапилась статистика, до речі, що частота вбивств "білих" "чорними" в 9 разів вище, ніж "чорних" "білими".

Ось сцена з комедії 2017 року, обіграли там трохи (десь 00:43). "Don't shoot... BLM"



"Модне" воно з 2013-2014.Трапилась статистика, до речі, що частота вбивств "білих" "чорними" в 9 разів вище, ніж "чорних" "білими".Ось сцена з комедії 2017 року, обіграли там трохи (десь 00:43). "Don't shoot... BLM" Востаннє редагувалось centurionus в Сер 04 лис, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1435 З нами з: 07.10.09 Подякував: 306 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 20:27 zРадио написав: Извини, я просто не такой большой эксперд по внутренней кухни США, Извини, я просто не такой большой эксперд по внутренней кухни США,



Почему не изучаешь опыт главной державы мира, страны-образца для подражания?

Своей гнилой пида-рашкой интересуешься, а Америкой нет? Почему не изучаешь опыт главной державы мира, страны-образца для подражания?Своей гнилой пида-рашкой интересуешься, а Америкой нет? Libo 2

Повідомлень: 8631 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6772677367746775 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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