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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:09
freeze написав:
Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.
В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))
Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.
Ха-Ха.. Бацька вже виступив з заявою, що він визнає вибори в США такими, що не відповідають стандартам демократії і що він не признає наступного президента США легітимним?
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в Сер 04 лис, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:20
freeze написав:
Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM
"Модне" воно з 2013-2014.
Трапилась статистика, до речі, що частота вбивств "білих" "чорними" в 9 разів вище, ніж "чорних" "білими".
Ось сцена з комедії 2017 року, обіграли там трохи (десь 00:43). "Don't shoot... BLM"
Востаннє редагувалось centurionus
в Сер 04 лис, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:27
zРадио написав:
Извини, я просто не такой большой эксперд по внутренней кухни США,
Почему не изучаешь опыт главной державы мира, страны-образца для подражания?
Своей гнилой пида-рашкой интересуешься, а Америкой нет?
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