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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6772677367746775

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:09

  freeze написав:Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.
Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.
В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))

Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.

Ха-Ха.. Бацька вже виступив з заявою, що він визнає вибори в США такими, що не відповідають стандартам демократії і що він не признає наступного президента США легітимним? :D :D :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 04 лис, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:20

  freeze написав:Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM :mrgreen:

"Модне" воно з 2013-2014.
Трапилась статистика, до речі, що частота вбивств "білих" "чорними" в 9 разів вище, ніж "чорних" "білими".
Ось сцена з комедії 2017 року, обіграли там трохи (десь 00:43). "Don't shoot... BLM"

Востаннє редагувалось centurionus в Сер 04 лис, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:27

  zРадио написав:Извини, я просто не такой большой эксперд по внутренней кухни США,


Почему не изучаешь опыт главной державы мира, страны-образца для подражания?
Своей гнилой пида-рашкой интересуешься, а Америкой нет? :roll:
Libo
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