Додано: Сер 04 лис, 2020 20:20

freeze написав: Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM

"Модне" воно з 2013-2014.

Трапилась статистика, до речі, що частота вбивств "білих" "чорними" в 9 разів вище, ніж "чорних" "білими".

Ось сцена з комедії 2017 року, обіграли там трохи (десь 00:43). "Don't shoot... BLM"



"Модне" воно з 2013-2014.Трапилась статистика, до речі, що частота вбивств "білих" "чорними" в 9 разів вище, ніж "чорних" "білими".Ось сцена з комедії 2017 року, обіграли там трохи (десь 00:43). "Don't shoot... BLM"

Востаннє редагувалось centurionus в Сер 04 лис, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell