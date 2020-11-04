|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:09
freeze написав:
Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.
В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))
Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.
Ха-Ха.. Бацька вже виступив з заявою, що він визнає вибори в США такими, що не відповідають стандартам демократії і що він не признає наступного президента США легітимним?
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 04 лис, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2640
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:20
freeze написав:
Думаю, Трамп проиграет, почтовое голосование очень мутное, а поклонники демократов очень агрессивные, особенно эти чёрные с модным сокращением BLM
"Модне" воно з 2013-2014.
Трапилась статистика, до речі, що частота вбивств "білих" "чорними" в 9 разів вище, ніж "чорних" "білими".
Ось сцена з комедії 2017 року, обіграли там трохи (десь 00:43). "Don't shoot... BLM"
Востаннє редагувалось centurionus
в Сер 04 лис, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:27
zРадио написав:
Извини, я просто не такой большой эксперд по внутренней кухни США,
Почему не изучаешь опыт главной державы мира, страны-образца для подражания?
Своей гнилой пида-рашкой интересуешься, а Америкой нет?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8636
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 4070 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:54
-
Lady_N
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 05.07.20
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:56
Lady_N написав:
https://www.liga.net/politics/opinion/est-li-v-strane-vzroslye-ukraina-protiv-konstitutsionnogo-suda?fbclid=IwAR0C_Xy-JnbrSu9ajBaMEYCloVE-fU_5XzgSY-PjQoKjn9Rsy8aDTANJDaQ
Что интересно, все понимают, что все эти так называемые антикоррупционные законы приняты с нарушениями Конституции, причём очевидными, и при этом также многие почему-то уверены, что Конституционный суд нужен для того. чтобы одобрять нарушения Конституции )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18979
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4542 раз.
- Подякували: 7273 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:14
freeze написав: Lady_N написав:
https://www.liga.net/politics/opinion/est-li-v-strane-vzroslye-ukraina-protiv-konstitutsionnogo-suda?fbclid=IwAR0C_Xy-JnbrSu9ajBaMEYCloVE-fU_5XzgSY-PjQoKjn9Rsy8aDTANJDaQ
Что интересно, все понимают, что все эти так называемые антикоррупционные законы приняты с нарушениями Конституции, причём очевидными, и при этом также многие почему-то уверены, что Конституционный суд нужен для того. чтобы одобрять нарушения Конституции )))
Там, якраз, написано, що КСУ перевищив свої повноваження. В нас 90% законів прийняті з порушеннями Конституції чи регламенту ВР.
КСУ ставить себе вище ВР і всіх інших органів влади. Звісно, треба захищати Конституції, тільки треба пам'ятати, що порушення бувають різні, принципові і несуттєві. Це як на виборах - несуттєві порушення не впливають на результат голосування.
Наприклад - в поданні на скасування закону про Мову написано, що 20 голосувавших з 253 не мали письмової регістрації. Це несуттєве порушення, бо воно не впливає на результат, і таких несуттєвих зауважень переважна більшість. От тільки КСУ може відмінити закон, через кому чи неправильну адресу, і таку можливість треба знищити законодавчо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11044
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:31
lapay написав:
В нас 90% законів прийняті з порушеннями Конституції чи регламенту ВР.
Принимайте законы без нарушения конституции и будет всем счастье, но конституционный суд и поставлен за тем, чтобы следит за нарушением конституции. Не можете принимать законы без нарушения основного закона, отмените конституционный суд, а то все стали такими хитросделанными )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18979
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4542 раз.
- Подякували: 7273 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:39
freeze написав:
Принимайте законы без нарушения конституции и будет всем счастье, но конституционный суд и поставлен за тем, чтобы следит за нарушением конституции. Не можете принимать законы без нарушения основного закона, отмените конституционный суд, а то все стали такими хитросделанными )))
Це Ви в податковій розкажіть і покажіть, як не робити помилок, щоб не бути хитрозробленим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11044
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:58
lapay написав: freeze написав:
Принимайте законы без нарушения конституции и будет всем счастье, но конституционный суд и поставлен за тем, чтобы следит за нарушением конституции. Не можете принимать законы без нарушения основного закона, отмените конституционный суд, а то все стали такими хитросделанными )))
Це Ви в податковій розкажіть і покажіть, як не робити помилок, щоб не бути хитрозробленим.
Хотя мне налоговая не нравится, как и большинству граждан, я понимаю, что это их работа и не призываю распустить налоговую и набрать новый персонал туда, чтобы он меня и всех не контролировал, а делал вид, что работает. Тогда проще распустить и налоговую и конституционный суд и не тратить на них деньги.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18979
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4542 раз.
- Подякували: 7273 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Сер 04 лис, 2020 23:04
freeze написав:
Тогда проще распустить и налоговую и конституционный суд и не тратить на них деньги.
Якщо податкова буде, за кожну кому, конфісковувати бізнес, то так, краще розпустити, як і КСУ. Ви що, дійсно не розумієте проблеми КСУ?
Вони відміняють закони, над якими працювали сотні спеціалістів роками, через коми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11044
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|