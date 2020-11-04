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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 лис, 2020 23:14
freeze написав: Lady_N написав:
https://www.liga.net/politics/opinion/est-li-v-strane-vzroslye-ukraina-protiv-konstitutsionnogo-suda?fbclid=IwAR0C_Xy-JnbrSu9ajBaMEYCloVE-fU_5XzgSY-PjQoKjn9Rsy8aDTANJDaQ
Что интересно, все понимают, что все эти так называемые антикоррупционные законы приняты с нарушениями Конституции, причём очевидными, и при этом также многие почему-то уверены, что Конституционный суд нужен для того. чтобы одобрять нарушения Конституции )))
Закон як дишло...
Є багато порушень конституції, які не цікавлять ксу. Безглуздий орган при криво прописаній конституції.
В Німеччині, батьківщині всіх конституційних судів, громадяни мають право прямо звертатися до конституційного суду. Судді там дійсно працюють.
Основна проблема в тому, що в ксу працюють агенти рф. Хто, цікаво, в часи овоча "порєшал" посаду тупицькому? Не сам же він ходив до овоча... У людини майно/родичі в ордло та Криму. 1000%-но - був у розробці спецслужб рф. І, судячи по його репетуванню про те, що йому "підкинуть паспорт рф", то він в нього є.
І по конституції овоч - президент, до речі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Сер 04 лис, 2020 23:20
freeze написав: zРадио написав:
Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине
Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.
Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.
В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))
Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.
требуем "третий тур"
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Додано: Сер 04 лис, 2020 23:39
Libo написав: zРадио написав:
Извини, я просто не такой большой эксперд по внутренней кухни США,
Почему не изучаешь опыт главной державы мира, страны-образца для подражания?
Своей гнилой пида-рашкой интересуешься, а Америкой нет?
Пида-рашка - это сфера интересов песикотов, Андрійок и иже с ними. Но в первую очередь, конечно - твоя
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