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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6773677467756776

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:14

  freeze написав:
  Lady_N написав:https://www.liga.net/politics/opinion/est-li-v-strane-vzroslye-ukraina-protiv-konstitutsionnogo-suda?fbclid=IwAR0C_Xy-JnbrSu9ajBaMEYCloVE-fU_5XzgSY-PjQoKjn9Rsy8aDTANJDaQ


Что интересно, все понимают, что все эти так называемые антикоррупционные законы приняты с нарушениями Конституции, причём очевидными, и при этом также многие почему-то уверены, что Конституционный суд нужен для того. чтобы одобрять нарушения Конституции )))

Закон як дишло...
Є багато порушень конституції, які не цікавлять ксу. Безглуздий орган при криво прописаній конституції.
В Німеччині, батьківщині всіх конституційних судів, громадяни мають право прямо звертатися до конституційного суду. Судді там дійсно працюють.
Основна проблема в тому, що в ксу працюють агенти рф. Хто, цікаво, в часи овоча "порєшал" посаду тупицькому? Не сам же він ходив до овоча... У людини майно/родичі в ордло та Криму. 1000%-но - був у розробці спецслужб рф. І, судячи по його репетуванню про те, що йому "підкинуть паспорт рф", то він в нього є.
І по конституції овоч - президент, до речі. :roll:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:20

  freeze написав:
  zРадио написав:Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине


Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.
Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.
В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))

Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.


требуем "третий тур" :lol: :lol:
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Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:39

  Libo написав:
  zРадио написав:Извини, я просто не такой большой эксперд по внутренней кухни США,


Почему не изучаешь опыт главной державы мира, страны-образца для подражания?
Своей гнилой пида-рашкой интересуешься, а Америкой нет? :roll:


Пида-рашка - это сфера интересов песикотов, Андрійок и иже с ними. Но в первую очередь, конечно - твоя :mrgreen:
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