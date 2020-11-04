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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6773677467756776 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 04 лис, 2020 23:14 freeze написав: Lady_N написав: https://www.liga.net/politics/opinion/est-li-v-strane-vzroslye-ukraina-protiv-konstitutsionnogo-suda?fbclid=IwAR0C_Xy-JnbrSu9ajBaMEYCloVE-fU_5XzgSY-PjQoKjn9Rsy8aDTANJDaQ https://www.liga.net/politics/opinion/est-li-v-strane-vzroslye-ukraina-protiv-konstitutsionnogo-suda?fbclid=IwAR0C_Xy-JnbrSu9ajBaMEYCloVE-fU_5XzgSY-PjQoKjn9Rsy8aDTANJDaQ



Что интересно, все понимают, что все эти так называемые антикоррупционные законы приняты с нарушениями Конституции, причём очевидными, и при этом также многие почему-то уверены, что Конституционный суд нужен для того. чтобы одобрять нарушения Конституции ))) Что интересно, все понимают, что все эти так называемые антикоррупционные законы приняты с нарушениями Конституции, причём очевидными, и при этом также многие почему-то уверены, что Конституционный суд нужен для того. чтобы одобрять нарушения Конституции )))

Закон як дишло...

Є багато порушень конституції, які не цікавлять ксу. Безглуздий орган при криво прописаній конституції.

В Німеччині, батьківщині всіх конституційних судів, громадяни мають право прямо звертатися до конституційного суду. Судді там дійсно працюють.

Основна проблема в тому, що в ксу працюють агенти рф. Хто, цікаво, в часи овоча "порєшал" посаду тупицькому? Не сам же він ходив до овоча... У людини майно/родичі в ордло та Криму. 1000%-но - був у розробці спецслужб рф. І, судячи по його репетуванню про те, що йому "підкинуть паспорт рф", то він в нього є.

І по конституції овоч - президент, до речі. Закон як дишло...Є багато порушень конституції, які не цікавлять ксу. Безглуздий орган при криво прописаній конституції.В Німеччині, батьківщині всіх конституційних судів, громадяни мають право прямо звертатися до конституційного суду. Судді там дійсно працюють.Основна проблема в тому, що в ксу працюють агенти рф. Хто, цікаво, в часи овоча "порєшал" посаду тупицькому? Не сам же він ходив до овоча... У людини майно/родичі в ордло та Криму. 1000%-но - був у розробці спецслужб рф. І, судячи по його репетуванню про те, що йому "підкинуть паспорт рф", то він в нього є.І по конституції овоч - президент, до речі. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1436 З нами з: 07.10.09 Подякував: 306 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 23:20 freeze написав: zРадио написав: Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине



Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.

Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.

В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))



Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии. Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.



требуем "третий тур"

- требуем "третий тур" Alex2007 1

Повідомлень: 2558 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1209 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 07:30

Вот так зебобики со стратегическими партнерами сотрудничаеют. "Это какой-то позор". Schmit

Повідомлень: 1778 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 09:50 lapay написав: Ще не вмерли Американські ні слава, ні воля. Перший пішов, другому (нашому) приготуватись. Ще не вмерли Американські ні слава, ні воля. Перший пішов, другому (нашому) приготуватись.

А мне Трамп более симпатичен, надеюсь Вселенная учтет мой голос)

из украинских кущей А мне Трамп более симпатичен, надеюсь Вселенная учтет мой голос)из украинских кущей Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1890 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 11:01 Re: Політичні дискусії

https://www.bbc.com/ukrainian/features-54315532

До нинішньої кризи економіка при Трампі зростала приблизно такими ж темпами, як за часів Барака Обами, який в'їхав у Білий дім в розпал фінансової кризи 2008-2009 років.



Зарплати в приватному секторі неухильно підвищувалися, а кількість робочих місць зростала. До лютого безробіття скоротилося до мінімальної за півстоліття позначки у 3,5%.



Однак зростання це почалося ще при Обамі, і його темпи жодним чином не змінилися за часів Трампа. Робочі місця, наприклад, Америка створювала на диво завзято понад 100 місяців поспіль.



І умови були приблизно однакові: нехай Трамп спочатку скаржився, що Обамі пощастило керувати при масштабному післякризовому стимулюванні економіки, він в результаті стомив своїми твітами центробанк, і той припинив підвищення ставок. До того ж окрім кредитного стимулювання Трамп домігся прямого бюджетного: провів через конгрес податкову реформу.





Трамп розв'язав торговельні війни з усім світом. Він підвищив мита на китайські та європейські товари.



Мета: змусити американські компанії перевести виробництво у США, переконати іноземців купувати більше американської продукції, скоротити дефіцит торгівлі та обрізати крила Китаю, який прагне до технологічної переваги.



Результат: дефіцит не скоротився, а виріс. Підвищені мита сплачують американські споживачі, гроші йдуть у бюджет, і з них влада компенсує втрати тим, хто потерпає від збитків через дії у відповідь.



Демократи закидають Трампу, що його торговельні війни позбавили Америку 300 тис. робочих місць. Компанії переносять виробництво з Китаю, як того хотів Трамп, але не в Америку, а до В'єтнаму і на Філіппіни.



Китай не здається, і конфлікт не тільки не завершився повною перемогою Трампа до перевиборів, але лише загострюється і обіцяє десятиліття в'язкого бодання.







"Ми стали головним виробником енергоресурсів у світі. Хто б міг подумати! - вихвалявся він у липні 2018-го. - В енергетиці ми тепер найбільші у світі. Найбільші! І вперше в історії ми стали експортером енергоресурсів. Такого ніколи не було. А тепер - експортуємо".



Трамп поквапився. Перед пандемією експорт та імпорт зійшлися в одній точці.



Можливо, Трамп мав на увазі газ - тут Америка дійсно пожинає плоди технологічної революції у нафтогазовидобуванні та давно потіснила колись найбільшого виробника в світі - Росію.



Тепер вона активно бореться з головним конкурентом ще й за ринки збуту: ареною для останньої сутички стало Балтійське море в Європі й газопровід "Північний потік-2".



Але й з газом аналогічна ситуація: Трамп лише закріпив досягнення свого попередника. Про економічні "здобутки" Трампа, до пандемії:До нинішньої кризи економіка при Трампі зростала приблизно такими ж темпами, як за часів Барака Обами, який в'їхав у Білий дім в розпал фінансової кризи 2008-2009 років.Зарплати в приватному секторі неухильно підвищувалися, а кількість робочих місць зростала. До лютого безробіття скоротилося до мінімальної за півстоліття позначки у 3,5%.Однак зростання це почалося ще при Обамі, і його темпи жодним чином не змінилися за часів Трампа. Робочі місця, наприклад, Америка створювала на диво завзято понад 100 місяців поспіль.І умови були приблизно однакові: нехай Трамп спочатку скаржився, що Обамі пощастило керувати при масштабному післякризовому стимулюванні економіки, він в результаті стомив своїми твітами центробанк, і той припинив підвищення ставок. До того ж окрім кредитного стимулювання Трамп домігся прямого бюджетного: провів через конгрес податкову реформу.Трамп розв'язав торговельні війни з усім світом. Він підвищив мита на китайські та європейські товари.Мета: змусити американські компанії перевести виробництво у США, переконати іноземців купувати більше американської продукції, скоротити дефіцит торгівлі та обрізати крила Китаю, який прагне до технологічної переваги.Результат: дефіцит не скоротився, а виріс. Підвищені мита сплачують американські споживачі, гроші йдуть у бюджет, і з них влада компенсує втрати тим, хто потерпає від збитків через дії у відповідь.Демократи закидають Трампу, що його торговельні війни позбавили Америку 300 тис. робочих місць. Компанії переносять виробництво з Китаю, як того хотів Трамп, але не в Америку, а до В'єтнаму і на Філіппіни.Китай не здається, і конфлікт не тільки не завершився повною перемогою Трампа до перевиборів, але лише загострюється і обіцяє десятиліття в'язкого бодання."Ми стали головним виробником енергоресурсів у світі. Хто б міг подумати! - вихвалявся він у липні 2018-го. - В енергетиці ми тепер найбільші у світі. Найбільші! І вперше в історії ми стали експортером енергоресурсів. Такого ніколи не було. А тепер - експортуємо".Трамп поквапився. Перед пандемією експорт та імпорт зійшлися в одній точці.Можливо, Трамп мав на увазі газ - тут Америка дійсно пожинає плоди технологічної революції у нафтогазовидобуванні та давно потіснила колись найбільшого виробника в світі - Росію.Тепер вона активно бореться з головним конкурентом ще й за ринки збуту: ареною для останньої сутички стало Балтійське море в Європі й газопровід "Північний потік-2".Але й з газом аналогічна ситуація: Трамп лише закріпив досягнення свого попередника. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11045 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1272 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6773677467756776 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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