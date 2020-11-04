Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что интересно, все понимают, что все эти так называемые антикоррупционные законы приняты с нарушениями Конституции, причём очевидными, и при этом также многие почему-то уверены, что Конституционный суд нужен для того. чтобы одобрять нарушения Конституции )))
Закон як дишло... Є багато порушень конституції, які не цікавлять ксу. Безглуздий орган при криво прописаній конституції. В Німеччині, батьківщині всіх конституційних судів, громадяни мають право прямо звертатися до конституційного суду. Судді там дійсно працюють. Основна проблема в тому, що в ксу працюють агенти рф. Хто, цікаво, в часи овоча "порєшал" посаду тупицькому? Не сам же він ходив до овоча... У людини майно/родичі в ордло та Криму. 1000%-но - був у розробці спецслужб рф. І, судячи по його репетуванню про те, що йому "підкинуть паспорт рф", то він в нього є. І по конституції овоч - президент, до речі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
zРадио написав:Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине
Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа. Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью. В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))
Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.
Про економічні "здобутки" Трампа, до пандемії: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54315532 До нинішньої кризи економіка при Трампі зростала приблизно такими ж темпами, як за часів Барака Обами, який в'їхав у Білий дім в розпал фінансової кризи 2008-2009 років.
Зарплати в приватному секторі неухильно підвищувалися, а кількість робочих місць зростала. До лютого безробіття скоротилося до мінімальної за півстоліття позначки у 3,5%.
Однак зростання це почалося ще при Обамі, і його темпи жодним чином не змінилися за часів Трампа. Робочі місця, наприклад, Америка створювала на диво завзято понад 100 місяців поспіль.
І умови були приблизно однакові: нехай Трамп спочатку скаржився, що Обамі пощастило керувати при масштабному післякризовому стимулюванні економіки, він в результаті стомив своїми твітами центробанк, і той припинив підвищення ставок. До того ж окрім кредитного стимулювання Трамп домігся прямого бюджетного: провів через конгрес податкову реформу.
Трамп розв'язав торговельні війни з усім світом. Він підвищив мита на китайські та європейські товари.
Мета: змусити американські компанії перевести виробництво у США, переконати іноземців купувати більше американської продукції, скоротити дефіцит торгівлі та обрізати крила Китаю, який прагне до технологічної переваги.
Результат: дефіцит не скоротився, а виріс. Підвищені мита сплачують американські споживачі, гроші йдуть у бюджет, і з них влада компенсує втрати тим, хто потерпає від збитків через дії у відповідь.
Демократи закидають Трампу, що його торговельні війни позбавили Америку 300 тис. робочих місць. Компанії переносять виробництво з Китаю, як того хотів Трамп, але не в Америку, а до В'єтнаму і на Філіппіни.
Китай не здається, і конфлікт не тільки не завершився повною перемогою Трампа до перевиборів, але лише загострюється і обіцяє десятиліття в'язкого бодання.
"Ми стали головним виробником енергоресурсів у світі. Хто б міг подумати! - вихвалявся він у липні 2018-го. - В енергетиці ми тепер найбільші у світі. Найбільші! І вперше в історії ми стали експортером енергоресурсів. Такого ніколи не було. А тепер - експортуємо".
Трамп поквапився. Перед пандемією експорт та імпорт зійшлися в одній точці.
Можливо, Трамп мав на увазі газ - тут Америка дійсно пожинає плоди технологічної революції у нафтогазовидобуванні та давно потіснила колись найбільшого виробника в світі - Росію.
Тепер вона активно бореться з головним конкурентом ще й за ринки збуту: ареною для останньої сутички стало Балтійське море в Європі й газопровід "Північний потік-2".
Але й з газом аналогічна ситуація: Трамп лише закріпив досягнення свого попередника.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
имхо.единственным настоящим сдобутком является притормаживание катка несущегося в пропасть. Это дало время пешеходам на пути следования этого катка и некоторым пассажирам избежать гибели, отделавшись ушибами. Опустив алегории, кратко Уже сейчас Россия могла уйти в экономический омут и фрагментационный мрак, прихватив соседей. А следовательно, исчез бы военный уравновешиватель гегемона. А Гималаи и округа стали напоминать безлюдные деиндустриализированные плато с возвышеностями. Экономический уравновешиватель гегемона. Сми и прочие ломы донесли всю озабоченность, гуманность и успехи в амерской экономике, и почему уровень безработицы пока нэначаси, довольному повышенным пособием, чавкающему уже в четвертое горло гражданину. кактотак. Извините за фантазии и угрюмость в них)
Рада так и не смогла принять никаких законопроектов по ситуации с Конституционным судом.
Скандальный законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ даже не вынесли на рассмотрение.
Также как и законопроект Голоса об увеличении кворума для судей.
А законопроект Разумкова о возобновлении отменённых КСУ норм закона про декларирование поставили было в повестку дня, но затем сняли, так как нардеп Дубинский внёс альтернативный законопроект.
В общем, шумная история с грозными заявлениями властей закончилась пшиком. По крайней мере пока.
Как уже писала «Страна» депутатов (из всех лагерей) на самом деле устраивает отмена уголовной ответственности за нарушения в декларациях. И все эти показательные выступления в основном были для Запада и, особенно для американцев.
Но в США пока заняты подсчётом голосов на выборах. Значит и украинским нардепам можно не торопиться с решениями. А там видно будет.
Рада так и не смогла принять никаких законопроектов по ситуации с Конституционным судом.
Скандальный законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ даже не вынесли на рассмотрение.
Также как и законопроект Голоса об увеличении кворума для судей.
А законопроект Разумкова о возобновлении отменённых КСУ норм закона про декларирование поставили было в повестку дня, но затем сняли, так как нардеп Дубинский внёс альтернативный законопроект.
В общем, шумная история с грозными заявлениями властей закончилась пшиком. По крайней мере пока.
Как уже писала «Страна» депутатов (из всех лагерей) на самом деле устраивает отмена уголовной ответственности за нарушения в декларациях. И все эти показательные выступления в основном были для Запада и, особенно для американцев.
Но в США пока заняты подсчётом голосов на выборах. Значит и украинским нардепам можно не торопиться с решениями. А там видно будет.
Источник удаляется модераторами
А кто виноват? нет, не коломойские дубинушки и путинята с опзж, а все депутаты. Срана, такая срана.
Schmit написав:А кто виноват? нет, не коломойские дубинушки и путинята с опзж, а все депутаты. Срана, такая срана.
Эта ситуация выгодна многим, даже ЕС, поскольку незримо приближает переизбрание этого клоунского парламента и играет на ослабление Зеленского. После новых выборов количество депутатов от ЕС может увеличиться раза в 4, и стать очень серьёзной фракцией.