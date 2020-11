Додано: Сер 04 лис, 2020 23:14

freeze написав: Lady_N написав: https://www.liga.net/politics/opinion/est-li-v-strane-vzroslye-ukraina-protiv-konstitutsionnogo-suda?fbclid=IwAR0C_Xy-JnbrSu9ajBaMEYCloVE-fU_5XzgSY-PjQoKjn9Rsy8aDTANJDaQ https://www.liga.net/politics/opinion/est-li-v-strane-vzroslye-ukraina-protiv-konstitutsionnogo-suda?fbclid=IwAR0C_Xy-JnbrSu9ajBaMEYCloVE-fU_5XzgSY-PjQoKjn9Rsy8aDTANJDaQ



Что интересно, все понимают, что все эти так называемые антикоррупционные законы приняты с нарушениями Конституции, причём очевидными, и при этом также многие почему-то уверены, что Конституционный суд нужен для того. чтобы одобрять нарушения Конституции ))) Что интересно, все понимают, что все эти так называемые антикоррупционные законы приняты с нарушениями Конституции, причём очевидными, и при этом также многие почему-то уверены, что Конституционный суд нужен для того. чтобы одобрять нарушения Конституции )))

Закон як дишло...

Є багато порушень конституції, які не цікавлять ксу. Безглуздий орган при криво прописаній конституції.

В Німеччині, батьківщині всіх конституційних судів, громадяни мають право прямо звертатися до конституційного суду. Судді там дійсно працюють.

Основна проблема в тому, що в ксу працюють агенти рф. Хто, цікаво, в часи овоча "порєшал" посаду тупицькому? Не сам же він ходив до овоча... У людини майно/родичі в ордло та Криму. 1000%-но - був у розробці спецслужб рф. І, судячи по його репетуванню про те, що йому "підкинуть паспорт рф", то він в нього є.

І по конституції овоч - президент, до речі. Закон як дишло...Є багато порушень конституції, які не цікавлять ксу. Безглуздий орган при криво прописаній конституції.В Німеччині, батьківщині всіх конституційних судів, громадяни мають право прямо звертатися до конституційного суду. Судді там дійсно працюють.Основна проблема в тому, що в ксу працюють агенти рф. Хто, цікаво, в часи овоча "порєшал" посаду тупицькому? Не сам же він ходив до овоча... У людини майно/родичі в ордло та Криму. 1000%-но - був у розробці спецслужб рф. І, судячи по його репетуванню про те, що йому "підкинуть паспорт рф", то він в нього є.І по конституції овоч - президент, до речі.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell