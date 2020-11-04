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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6774677567766777>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:14

  freeze написав:
  Lady_N написав:https://www.liga.net/politics/opinion/est-li-v-strane-vzroslye-ukraina-protiv-konstitutsionnogo-suda?fbclid=IwAR0C_Xy-JnbrSu9ajBaMEYCloVE-fU_5XzgSY-PjQoKjn9Rsy8aDTANJDaQ


Что интересно, все понимают, что все эти так называемые антикоррупционные законы приняты с нарушениями Конституции, причём очевидными, и при этом также многие почему-то уверены, что Конституционный суд нужен для того. чтобы одобрять нарушения Конституции )))

Закон як дишло...
Є багато порушень конституції, які не цікавлять ксу. Безглуздий орган при криво прописаній конституції.
В Німеччині, батьківщині всіх конституційних судів, громадяни мають право прямо звертатися до конституційного суду. Судді там дійсно працюють.
Основна проблема в тому, що в ксу працюють агенти рф. Хто, цікаво, в часи овоча "порєшал" посаду тупицькому? Не сам же він ходив до овоча... У людини майно/родичі в ордло та Криму. 1000%-но - був у розробці спецслужб рф. І, судячи по його репетуванню про те, що йому "підкинуть паспорт рф", то він в нього є.
І по конституції овоч - президент, до речі. :roll:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:20

  freeze написав:
  zРадио написав:Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине


Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.
Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.
В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))

Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.


требуем "третий тур" :lol: :lol:
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Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 07:30


Вот так зебобики со стратегическими партнерами сотрудничаеют. "Это какой-то позор".
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:50

  lapay написав:Ще не вмерли Американські ні слава, ні воля. Перший пішов, другому (нашому) приготуватись. :mrgreen:

А мне Трамп более симпатичен, надеюсь Вселенная учтет мой голос)
из украинских кущей
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:01

Re: Політичні дискусії

Про економічні "здобутки" Трампа, до пандемії:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54315532
До нинішньої кризи економіка при Трампі зростала приблизно такими ж темпами, як за часів Барака Обами, який в'їхав у Білий дім в розпал фінансової кризи 2008-2009 років.

Зарплати в приватному секторі неухильно підвищувалися, а кількість робочих місць зростала. До лютого безробіття скоротилося до мінімальної за півстоліття позначки у 3,5%.

Однак зростання це почалося ще при Обамі, і його темпи жодним чином не змінилися за часів Трампа. Робочі місця, наприклад, Америка створювала на диво завзято понад 100 місяців поспіль.

І умови були приблизно однакові: нехай Трамп спочатку скаржився, що Обамі пощастило керувати при масштабному післякризовому стимулюванні економіки, він в результаті стомив своїми твітами центробанк, і той припинив підвищення ставок. До того ж окрім кредитного стимулювання Трамп домігся прямого бюджетного: провів через конгрес податкову реформу.


Трамп розв'язав торговельні війни з усім світом. Він підвищив мита на китайські та європейські товари.

Мета: змусити американські компанії перевести виробництво у США, переконати іноземців купувати більше американської продукції, скоротити дефіцит торгівлі та обрізати крила Китаю, який прагне до технологічної переваги.

Результат: дефіцит не скоротився, а виріс. Підвищені мита сплачують американські споживачі, гроші йдуть у бюджет, і з них влада компенсує втрати тим, хто потерпає від збитків через дії у відповідь.

Демократи закидають Трампу, що його торговельні війни позбавили Америку 300 тис. робочих місць. Компанії переносять виробництво з Китаю, як того хотів Трамп, але не в Америку, а до В'єтнаму і на Філіппіни.

Китай не здається, і конфлікт не тільки не завершився повною перемогою Трампа до перевиборів, але лише загострюється і обіцяє десятиліття в'язкого бодання.



"Ми стали головним виробником енергоресурсів у світі. Хто б міг подумати! - вихвалявся він у липні 2018-го. - В енергетиці ми тепер найбільші у світі. Найбільші! І вперше в історії ми стали експортером енергоресурсів. Такого ніколи не було. А тепер - експортуємо".

Трамп поквапився. Перед пандемією експорт та імпорт зійшлися в одній точці.

Можливо, Трамп мав на увазі газ - тут Америка дійсно пожинає плоди технологічної революції у нафтогазовидобуванні та давно потіснила колись найбільшого виробника в світі - Росію.

Тепер вона активно бореться з головним конкурентом ще й за ринки збуту: ареною для останньої сутички стало Балтійське море в Європі й газопровід "Північний потік-2".

Але й з газом аналогічна ситуація: Трамп лише закріпив досягнення свого попередника.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:32

  lapay написав:"здобутки" Трампа

имхо.единственным настоящим сдобутком является притормаживание катка несущегося в пропасть. Это дало время пешеходам на пути следования этого катка и некоторым пассажирам избежать гибели, отделавшись ушибами.
Опустив алегории, кратко
Уже сейчас Россия могла уйти в экономический омут и фрагментационный мрак, прихватив соседей. А следовательно, исчез бы военный уравновешиватель гегемона.
А Гималаи и округа стали напоминать безлюдные деиндустриализированные плато с возвышеностями. Экономический уравновешиватель гегемона.
Сми и прочие ломы донесли всю озабоченность, гуманность и успехи в амерской экономике, и почему уровень безработицы пока нэначаси, довольному повышенным пособием, чавкающему уже в четвертое горло гражданину.
кактотак. Извините за фантазии и угрюмость в них)
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:20

Рада так и не смогла принять никаких законопроектов по ситуации с Конституционным судом.

Скандальный законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ даже не вынесли на рассмотрение.

Также как и законопроект Голоса об увеличении кворума для судей.

А законопроект Разумкова о возобновлении отменённых КСУ норм закона про декларирование поставили было в повестку дня, но затем сняли, так как нардеп Дубинский внёс альтернативный законопроект.

В общем, шумная история с грозными заявлениями властей закончилась пшиком. По крайней мере пока.

Как уже писала «Страна» депутатов (из всех лагерей) на самом деле устраивает отмена уголовной ответственности за нарушения в декларациях. И все эти показательные выступления в основном были для Запада и, особенно для американцев.

Но в США пока заняты подсчётом голосов на выборах.
Значит и украинским нардепам можно не торопиться с решениями. А там видно будет.

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:46

  Вкладчик1234 написав:
Рада так и не смогла принять никаких законопроектов по ситуации с Конституционным судом.

Скандальный законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ даже не вынесли на рассмотрение.

Также как и законопроект Голоса об увеличении кворума для судей.

А законопроект Разумкова о возобновлении отменённых КСУ норм закона про декларирование поставили было в повестку дня, но затем сняли, так как нардеп Дубинский внёс альтернативный законопроект.

В общем, шумная история с грозными заявлениями властей закончилась пшиком. По крайней мере пока.

Как уже писала «Страна» депутатов (из всех лагерей) на самом деле устраивает отмена уголовной ответственности за нарушения в декларациях. И все эти показательные выступления в основном были для Запада и, особенно для американцев.

Но в США пока заняты подсчётом голосов на выборах.
Значит и украинским нардепам можно не торопиться с решениями. А там видно будет.

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А кто виноват? нет, не коломойские дубинушки и путинята с опзж, а все депутаты. Срана, такая срана.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:00

  Schmit написав:А кто виноват? нет, не коломойские дубинушки и путинята с опзж, а все депутаты. Срана, такая срана.


Эта ситуация выгодна многим, даже ЕС, поскольку незримо приближает переизбрание этого клоунского парламента и играет на ослабление Зеленского.
После новых выборов количество депутатов от ЕС может увеличиться раза в 4, и стать очень серьёзной фракцией.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:20

Более 400 судебных исков, связанных с прошедшими накануне в США выборами, было подано в 44 штатах. Об этом сообщает ОБСЕ

Как отметили в организации, голосование прошло без серьёзных нарушений. Хотя их наблюдатели и не смогли получить доступ на избирательные участки в 18 штатах. Вместо этого они поговорили с представителями избиркомов

Тем временем Дональд Трамп подаёт иски и требует приостановки подсчёта голосов в Пенсильвании и Мичигане. Штабы обоих кандидатов на пост президента США заявили о сборе средств для защиты честности итогов выборов
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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