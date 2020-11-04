В Детройте избиратель подает в суд
Прям как по доктору Шпаку: 4788 двойных регистраций, 32 519 лишних избирателей, 2503 мертвых избирателя, 1 избиратель 1823 года рождения…
Серега «Пидрахуй» Кидалов содрогается от уважения и зависти.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:23
За Виталия Наливкина!
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:33
Хочу отдельно отметить Большую из маленьких побед, из которых складывается Государство.
- Оправдание и освобождение Виталия Маркива.
Участие в этом лично Арсена Борисовича Авакова.
Большая страна - формируется из малых и больших побед.
Жаль, что их становиться всё меньше.
- И что Герои вынуждены покидать Родину.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|