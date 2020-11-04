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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6774677567766777

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:23

В Детройте избиратель подает в суд

Прям как по доктору Шпаку: 4788 двойных регистраций, 32 519 лишних избирателей, 2503 мертвых избирателя, 1 избиратель 1823 года рождения…

Серега «Пидрахуй» Кидалов содрогается от уважения и зависти.
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:33

Хочу отдельно отметить Большую из маленьких побед, из которых складывается Государство.
- Оправдание и освобождение Виталия Маркива.
Участие в этом лично Арсена Борисовича Авакова.
Большая страна - формируется из малых и больших побед.
Жаль, что их становиться всё меньше.
- И что Герои вынуждены покидать Родину.

Но по данному случаю московии пришлось утереться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:03

  Вкладчик1234 написав:
В Детройте избиратель подает в суд

Прям как по доктору Шпаку: 4788 двойных регистраций, 32 519 лишних избирателей, 2503 мертвых избирателя, 1 избиратель 1823 года рождения…

Серега «Пидрахуй» Кидалов содрогается от уважения и зависти.

Мы в своём корыте не в состоянии навести порядок, а заглядываете в чужое.
- Поверьте - Они разберутся и без нас.

Таких "выборов", как прошли у нас, я ещё ни разу не видел.
Только вбросы спасли от официального "не явки избирателей".
Отсюда всплыли такие, как Лозинский, Штепа,...
- я вообще в ауте...(после посещения ряда избирательных точек)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:23

  Kudrjavuy написав:Хочу отдельно отметить Большую из маленьких побед, из которых складывается Государство.
- Оправдание и освобождение Виталия Маркива.
Участие в этом лично Арсена Борисовича Авакова.
Большая страна - формируется из малых и больших побед.
Жаль, что их становиться всё меньше.
- И что Герои вынуждены покидать Родину.

Но по данному случаю московии пришлось утереться.


Очередной "герой" а-ля Надя Савченко с г.Собаковым на белом коне
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:30

Re: Політичні дискусії

А пока народ Украины отвлекают конституционными крызами - в прямом смысле слова "идёт пир, во время чумы" - продают и покупают спирт заводы Укрспирта.

Кур, что несут золотые яйца - ведь все протирачки от ковида - на 70% спирт, пить стали больше,....
Что можно сказать, этим, "на самокатах" - жизнь удалась! Есть большой кабинет, достойная заработная плата, ... - можно и на самокате в кабинете кататься - Всё у них замечательно!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:33

Re: Політичні дискусії

Отдельно прошу отметить:
После заявления Стрелкова - я публиковал здесь.
"Крызы" начались в Грузии, Украине, Молдове, Киргизии,...
- не говорит о источнике и целях?
Этого бедлама.
Соответственно и путём их разрешения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:18

Re: воины

  Kudrjavuy написав:из маленьких побед, из которых складывается Государство.
- Оправдание и освобождение Виталия Маркива.
Участие в этом лично Арсена Борисовича Авакова.

С кем воевали, кого победил Арсен, а кого Маркев?..
sal
 
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