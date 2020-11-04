Додано: Чет 05 лис, 2020 15:33

Хочу отдельно отметить Большую из маленьких побед, из которых складывается Государство.

- Оправдание и освобождение Виталия Маркива.

Участие в этом лично Арсена Борисовича Авакова.

Большая страна - формируется из малых и больших побед.

Жаль, что их становиться всё меньше.

- И что Герои вынуждены покидать Родину.



Но по данному случаю московии пришлось утереться.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.