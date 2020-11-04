В Детройте избиратель подает в суд
Прям как по доктору Шпаку: 4788 двойных регистраций, 32 519 лишних избирателей, 2503 мертвых избирателя, 1 избиратель 1823 года рождения…
Серега «Пидрахуй» Кидалов содрогается от уважения и зависти.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:23
За Виталия Наливкина!
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:33
Хочу отдельно отметить Большую из маленьких побед, из которых складывается Государство.
- Оправдание и освобождение Виталия Маркива.
Участие в этом лично Арсена Борисовича Авакова.
Большая страна - формируется из малых и больших побед.
Жаль, что их становиться всё меньше.
- И что Герои вынуждены покидать Родину.
Но по данному случаю московии пришлось утереться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:03
Мы в своём корыте не в состоянии навести порядок, а заглядываете в чужое.
- Поверьте - Они разберутся и без нас.
Таких "выборов", как прошли у нас, я ещё ни разу не видел.
Только вбросы спасли от официального "не явки избирателей".
Отсюда всплыли такие, как Лозинский, Штепа,...
- я вообще в ауте...(после посещения ряда избирательных точек)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:23
Очередной "герой" а-ля Надя Савченко с г.Собаковым на белом коне
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:30
Re: Політичні дискусії
А пока народ Украины отвлекают конституционными крызами - в прямом смысле слова "идёт пир, во время чумы" - продают и покупают спирт заводы Укрспирта.
Кур, что несут золотые яйца - ведь все протирачки от ковида - на 70% спирт, пить стали больше,....
Что можно сказать, этим, "на самокатах" - жизнь удалась! Есть большой кабинет, достойная заработная плата, ... - можно и на самокате в кабинете кататься - Всё у них замечательно!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:33
Re: Політичні дискусії
Отдельно прошу отметить:
После заявления Стрелкова - я публиковал здесь.
"Крызы" начались в Грузии, Украине, Молдове, Киргизии,...
- не говорит о источнике и целях?
Этого бедлама.
Соответственно и путём их разрешения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:18
Re: воины
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