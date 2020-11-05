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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6775677667776778

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:01

Кратко. 2020-11-05

Кратко. 2020-11-05

1) Силы ООС сбили беспилотник российских оккупантов
вопреки договоренностям трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы отмечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения

Боевики на Донбассе сбросили гранату с беспилотника, ранен украинский военный
Сегодня днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранение военнослужащий одного из наших соединений

2) Украина передала России и ОБСЕ пять главных пунктов нового плана действий по Донбассу
  • вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
  • отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
  • восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;
  • увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек);
  • только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Украина предлагает СЭЗ для Донбасса на 30 лет. Резников – об аудите и возврате имущества
в разделе экономических отношений Украина ставит обязательно условие – аудит собственности и возврат всех объектов, которые принадлежали государству, коммунальным предприятиям, частным лицам до начала военных действий в 2014 году

3) Рада перенесла рассмотрение законопроекта о возобновлении е-декларирования
Но по непонятным для меня причинам вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня
...
один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный законопроект - 4304-1

И так понятно, что ситуацию с КСУ мутят Медведчук с Коломойским.
Но виноват во всём Порошенко, не перепутайте :)

4) Четверо судей КСУ отказались ходить на заседания, это заблокирует работу Большой палаты
Четверо судей КСУ, которые проголосовали против решения по е-декларированию, временно прекратят участие в заседаниях суда

5) Немного истории
"Интересное решение". Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление
02.12.2019 16:51

Он также сообщил, что также "нашли интересное решение, которое позволит будущей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину"

Пришла зима, тарифы растут.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:14

  Вкладчик1234 написав:Сегодня четыре судьи, которые не голосовали за признание неконституционными е-деклараций (речь о замглавы КСУ Сергее Головатом и судьях Олеге Первомайском, Викторе Колеснике, Василии Лемаке) отказались участвовать в заседаниях КСУ.

Ты хочешь сказать что ОПа нашла общий язык с судьями-порохоботами? Епитьмью читай весь вечер, может боженька простит :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:22

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты хочешь сказать что ОПа нашла общий язык с судьями-порохоботами?

Почему нет?
"Ничего личного, только бузинес"
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:24

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ты хочешь сказать что ОПа нашла общий язык с судьями-порохоботами?

Почему нет?
"Ничего личного, только бузинес"

Агенство ОБС знає, хто кому скільки дав, і хто наркоман, а хто простітутка. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:37

  lapay написав:Агенство ОБС знає, хто кому скільки дав, і хто наркоман, а хто простітутка. :mrgreen:

- Без солидного компромата туда просто напросто не возьмут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:37

  pesikot написав:
  shapo написав:
Очередной "герой" а-ля Надя Савченко с г.Собаковым на белом коне

Не брызгай желчью, а то подавишься :)

Улучшай полиинформации, тролль
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:40

  shapo написав:Очередной "герой" а-ля Надя Савченко с г.Собаковым на белом коне

Да сколько их было!
И Гриб, и Балух, Сенцов и т.д
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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