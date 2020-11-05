Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;
увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек);
только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).
в разделе экономических отношений Украина ставит обязательно условие – аудит собственности и возврат всех объектов, которые принадлежали государству, коммунальным предприятиям, частным лицам до начала военных действий в 2014 году
Но по непонятным для меня причинам вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня ... один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный законопроект - 4304-1
И так понятно, что ситуацию с КСУ мутят Медведчук с Коломойским. Но виноват во всём Порошенко, не перепутайте
Вкладчик1234 написав:Сегодня четыре судьи, которые не голосовали за признание неконституционными е-деклараций (речь о замглавы КСУ Сергее Головатом и судьях Олеге Первомайском, Викторе Колеснике, Василии Лемаке) отказались участвовать в заседаниях КСУ.
Ты хочешь сказать что ОПа нашла общий язык с судьями-порохоботами? Епитьмью читай весь вечер, может боженька простит
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
lapay написав:Агенство ОБС знає, хто кому скільки дав, і хто наркоман, а хто простітутка.
- Без солидного компромата туда просто напросто не возьмут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.