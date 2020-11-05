Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;
увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек);
только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).
в разделе экономических отношений Украина ставит обязательно условие – аудит собственности и возврат всех объектов, которые принадлежали государству, коммунальным предприятиям, частным лицам до начала военных действий в 2014 году
Но по непонятным для меня причинам вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня ... один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный законопроект - 4304-1
И так понятно, что ситуацию с КСУ мутят Медведчук с Коломойским. Но виноват во всём Порошенко, не перепутайте
Вкладчик1234 написав:Сегодня четыре судьи, которые не голосовали за признание неконституционными е-деклараций (речь о замглавы КСУ Сергее Головатом и судьях Олеге Первомайском, Викторе Колеснике, Василии Лемаке) отказались участвовать в заседаниях КСУ.
Ты хочешь сказать что ОПа нашла общий язык с судьями-порохоботами? Епитьмью читай весь вечер, может боженька простит
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
lapay написав:Агенство ОБС знає, хто кому скільки дав, і хто наркоман, а хто простітутка.
- Без солидного компромата туда просто напросто не возьмут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
05.11.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Аудит Госрезерва подтвердил тотальное разворовывание и хищения. Полупустые склады, пропавшее зерно Госрезерва, миллионные запасы просроченных товаров. То, о чем мы писали начиная с ноября 2019 года подтвердилось. См. Хроника 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г. 07.05.2020 г. Теперь начинается самое интересное. Главный вопрос - с чьего разрешение это делалось ?
Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционных законов, отказались от участия в его работе, Головатий Сергій Петрович призначений 27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу Первомайський Олег Олексійович призначений 20 вересня 2018 року Постановою Верховної Ради України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України. . Колісник Віктор Павлович призначений січні 2016 року Президентом України Лемак Василь Васильович 27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України.
Зеленский и К утвердили новые участки разведения войск. На этот раз Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Источник: https://censor.net/ru/v3229277
Законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".внесенный Зеленским в Раду возвращен для доработки. Рада и Разумков вчистую переигрывает Зеленского. Источник: https://censor.net/ru/n3229282 Зеленский проиграл Разумков повторным голосованием принял изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета 2021.
ВР не приняла изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета 2021. Зеленский остатками своих депутатов блокирует принятие бюджета 2021. Причины две - иметь основание роспуска парламента и сохранить бюджетную конструкцию бюджета 2020 с секвестром и "фондом борьбы с COVID-19". Заодно и обрубили пиар Разумкову не приняв отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП. .
Мы не давали прогнозов по результатам выборов в США. Причина проста - мы не способны создать действующую прогностическую модель такого уровня чисто по техническим причинам. По внешним признакам - заявления о фальсификации, обращение в суды, заявление о "победе на выборах", можно определить что сам Трамп видит, что он проигрывает. Байден в противоположность говорит о "защите результатов выборов", считает заявление о победе преждевременным и апеллирует к "решению американского народа".
Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день. Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными. Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В кулуарах пошли слухи, что Турция использует украинские компании и Украину в качестве «прокладки в своей схеме» по закупке технологических составляющих которые закупают у западных корпорации, для производства военных беспилотников Bayraktar, которые стоят на вооружении Азербайджанской армии и участвуют в Карабахском конфликте. Из-за военного конфликта многие западные компании перестали продавать туркам напрямую «технологические составляющие», которые используются при производстве военных беспилотников, но зато эти запчасти теперь закупают украинские фирмы и просто перенаправляют в Турцию.
В кулуарах пошли слухи, что Турция использует украинские компании и Украину в качестве «прокладки в своей схеме» по закупке технологических составляющих которые закупают у западных корпорации, для производства военных беспилотников Bayraktar, которые стоят на вооружении Азербайджанской армии и участвуют в Карабахском конфликте. Из-за военного конфликта многие западные компании перестали продавать туркам напрямую «технологические составляющие», которые используются при производстве военных беспилотников, но зато эти запчасти теперь закупают украинские фирмы и просто перенаправляют в Турцию.
Логично вроде бы Турция поддерживает Азербайджан, РФ - Армению.