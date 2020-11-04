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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6776677767786779

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:06

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:
  jj1981ua написав: это не его проблема, а тех, кто их завербовал. пусть вытягивают своих агентов, а то некрасиво выглядит в глазах "будущих компрадоров".

Цікаво, а Зеленського хто завербував?

За чем его вербовать?
Я могу дать только своё видение этого вопроса.

В Омане ему объяснили, что по щелчку пальца в любой момент могут сбить самолёт, в любой точке мира - в Иране сбили борт.
Подкинули на хлебчик в компанию Швеции.
Утрата при любом раскладе подиума в РФ, а это для наших "звездей" основная кормушка.
Ну и естественно напомнили о всей недвиге, даже о которой не знала супруга, "и кто в ней протирает дверные ручки"(Новичёк уже рекламу себе сделал, и Ющенко, как пример, то же).
Прокомментировали каждый шаг - в администрации я так понимаю сплошная конкуренция =- кто первый отстучит хозяину тот и получит. (это дело о Вагнеровцах)
Неизбежно возросло количество охраны - и "странным образом" понеслись "зашквары" - то воду в Крым подают, то разводят, то конституционный кризис, то.............


А в это самое время, по взрослому потрошат всю Украину.
- Это не только спиртзаводы, морские порты, Ж/Д дорога, строительство мостов, КРАЗ на металлолом, Петровского, Азовмаш, (батеньки, а ведь это расстрельная), строительство АЭС падчерицами Росатома, транспорт из Чехии, паровозики из Франции,.... - и клоуны на самокатах.(я и сотой доли не перечислил)
- ППЦ!.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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