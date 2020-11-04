Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6776677767786779 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 05 лис, 2020 20:06 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: jj1981ua написав: это не его проблема, а тех, кто их завербовал. пусть вытягивают своих агентов, а то некрасиво выглядит в глазах "будущих компрадоров". это не его проблема, а тех, кто их завербовал. пусть вытягивают своих агентов, а то некрасиво выглядит в глазах "будущих компрадоров".

Цікаво, а Зеленського хто завербував? Цікаво, а Зеленського хто завербував?

За чем его вербовать?

Я могу дать только своё видение этого вопроса.



В Омане ему объяснили, что по щелчку пальца в любой момент могут сбить самолёт, в любой точке мира - в Иране сбили борт.

Подкинули на хлебчик в компанию Швеции.

Утрата при любом раскладе подиума в РФ, а это для наших "звездей" основная кормушка.

Ну и естественно напомнили о всей недвиге, даже о которой не знала супруга, "и кто в ней протирает дверные ручки"(Новичёк уже рекламу себе сделал, и Ющенко, как пример, то же).

Прокомментировали каждый шаг - в администрации я так понимаю сплошная конкуренция =- кто первый отстучит хозяину тот и получит. (это дело о Вагнеровцах)

Неизбежно возросло количество охраны - и "странным образом" понеслись "зашквары" - то воду в Крым подают, то разводят, то конституционный кризис, то.............





А в это самое время, по взрослому потрошат всю Украину.

- Это не только спиртзаводы, морские порты, Ж/Д дорога, строительство мостов, КРАЗ на металлолом, Петровского, Азовмаш, (батеньки, а ведь это расстрельная), строительство АЭС падчерицами Росатома, транспорт из Чехии, паровозики из Франции,.... - и клоуны на самокатах.(я и сотой доли не перечислил)

- ППЦ!. За чем его вербовать?Я могу дать только своё видение этого вопроса.В Омане ему объяснили, что по щелчку пальца в любой момент могут сбить самолёт, в любой точке мира - в Иране сбили борт.Подкинули на хлебчик в компанию Швеции.Утрата при любом раскладе подиума в РФ, а это для наших "звездей" основная кормушка.Ну и естественно напомнили о всей недвиге, даже о которой не знала супруга, "и кто в ней протирает дверные ручки"(Новичёк уже рекламу себе сделал, и Ющенко, как пример, то же).Прокомментировали каждый шаг - в администрации я так понимаю сплошная конкуренция =- кто первый отстучит хозяину тот и получит. (это дело о Вагнеровцах)Неизбежно возросло количество охраны - и "странным образом" понеслись "зашквары" - то воду в Крым подают, то разводят, то конституционный кризис, то.............- Это не только спиртзаводы, морские порты, Ж/Д дорога, строительство мостов, КРАЗ на металлолом, Петровского, Азовмаш, (батеньки, а ведь это расстрельная), строительство АЭС падчерицами Росатома, транспорт из Чехии, паровозики из Франции,.... - и клоуны на самокатах.(я и сотой доли не перечислил)- ППЦ!. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8491 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6776677767786779 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор