За чем его вербовать?
Я могу дать только своё видение этого вопроса.
В Омане ему объяснили, что по щелчку пальца в любой момент могут сбить самолёт, в любой точке мира - в Иране сбили борт.
Подкинули на хлебчик в компанию Швеции.
Утрата при любом раскладе подиума в РФ, а это для наших "звездей" основная кормушка.
Ну и естественно напомнили о всей недвиге, даже о которой не знала супруга, "и кто в ней протирает дверные ручки"(Новичёк уже рекламу себе сделал, и Ющенко, как пример, то же).
Прокомментировали каждый шаг - в администрации я так понимаю сплошная конкуренция =- кто первый отстучит хозяину тот и получит. (это дело о Вагнеровцах)
Неизбежно возросло количество охраны - и "странным образом" понеслись "зашквары" - то воду в Крым подают, то разводят, то конституционный кризис, то.............
А в это самое время, по взрослому потрошат всю Украину.
- Это не только спиртзаводы, морские порты, Ж/Д дорога, строительство мостов, КРАЗ на металлолом, Петровского, Азовмаш, (батеньки, а ведь это расстрельная), строительство АЭС падчерицами Росатома, транспорт из Чехии, паровозики из Франции,.... - и клоуны на самокатах.(я и сотой доли не перечислил)
- ППЦ!.