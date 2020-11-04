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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6775677667776778 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 05 лис, 2020 18:37 pesikot написав: shapo написав:

Очередной "герой" а-ля Надя Савченко с г.Собаковым на белом коне Очередной "герой" а-ля Надя Савченко с г.Собаковым на белом коне

Не брызгай желчью, а то подавишься Не брызгай желчью, а то подавишься

Улучшай полиинформации, тролль Улучшай полиинформации, тролль Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4279 З нами з: 29.05.18 Подякував: 103 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 18:40 shapo написав: Очередной "герой" а-ля Надя Савченко с г.Собаковым на белом коне Очередной "герой" а-ля Надя Савченко с г.Собаковым на белом коне

Да сколько их было!

И Гриб, и Балух, Сенцов и т.д Да сколько их было!И Гриб, и Балух, Сенцов и т.д За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13156 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7314 раз. Подякували: 3465 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 19:45

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Аудит Госрезерва подтвердил тотальное разворовывание и хищения. Полупустые склады, пропавшее зерно Госрезерва, миллионные запасы просроченных товаров. То, о чем мы писали начиная с ноября 2019 года подтвердилось.

См. Хроника 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г. 07.05.2020 г. Теперь начинается самое интересное. Главный вопрос - с чьего разрешение это делалось ?





Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционных законов, отказались от участия в его работе,

Головатий Сергій Петрович призначений 27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу

Первомайський Олег Олексійович призначений 20 вересня 2018 року Постановою Верховної Ради України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України. .

Колісник Віктор Павлович призначений січні 2016 року Президентом України

Лемак Василь Васильович 27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України.





Зеленский и К утвердили новые участки разведения войск. На этот раз Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.

Источник: https://censor.net/ru/v3229277



Законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".внесенный Зеленским в Раду возвращен для доработки. Рада и Разумков вчистую переигрывает Зеленского. Источник: https://censor.net/ru/n3229282

Зеленский проиграл Разумков повторным голосованием принял изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета 2021.



ВР не приняла изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета 2021. Зеленский остатками своих депутатов блокирует принятие бюджета 2021. Причины две - иметь основание роспуска парламента и сохранить бюджетную конструкцию бюджета 2020 с секвестром и "фондом борьбы с COVID-19". Заодно и обрубили пиар Разумкову не приняв отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП. .



Мы не давали прогнозов по результатам выборов в США. Причина проста - мы не способны создать действующую прогностическую модель такого уровня чисто по техническим причинам. По внешним признакам - заявления о фальсификации, обращение в суды, заявление о "победе на выборах", можно определить что сам Трамп видит, что он проигрывает. Байден в противоположность говорит о "защите результатов выборов", считает заявление о победе преждевременным и апеллирует к "решению американского народа".



Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день. Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными. Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета. 05.11.2020 г.См. Хроника 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г. 07.05.2020 г. Теперь начинается самое интересное. Главный вопрос - с чьего разрешение это делалось ?Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционных законов, отказались от участия в его работе,Головатий Сергій Петрович призначений 27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсуПервомайський Олег Олексійович призначений 20 вересня 2018 року Постановою Верховної Ради України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України. .Колісник Віктор Павлович призначений січні 2016 року Президентом УкраїниЛемак Василь Васильович 27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України.Зеленский и К утвердили новые участки разведения войск. На этот раз Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.Источник:Законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".внесенный Зеленским в Раду возвращен для доработки. Рада и Разумков вчистую переигрывает Зеленского. Источник:Зеленский проиграл Разумков повторным голосованием принял изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета 2021.ВР не приняла изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета 2021. Зеленский остатками своих депутатов блокирует принятие бюджета 2021. Причины две - иметь основание роспуска парламента и сохранить бюджетную конструкцию бюджета 2020 с секвестром и "фондом борьбы с COVID-19". Заодно и обрубили пиар Разумкову не приняв отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП. .Мы не давали прогнозов по результатам выборов в США. Причина проста - мы не способны создать действующую прогностическую модель такого уровня чисто по техническим причинам. По внешним признакам - заявления о фальсификации, обращение в суды, заявление о "победе на выборах", можно определить что сам Трамп видит, что он проигрывает. Байден в противоположность говорит о "защите результатов выборов", считает заявление о победе преждевременным и апеллирует к "решению американского народа".Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день. Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными. Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8485 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 19:50 В кулуарах пошли слухи, что Турция использует украинские компании и Украину в качестве «прокладки в своей схеме» по закупке технологических составляющих которые закупают у западных корпорации, для производства военных беспилотников Bayraktar, которые стоят на вооружении Азербайджанской армии и участвуют в Карабахском конфликте.

Из-за военного конфликта многие западные компании перестали продавать туркам напрямую «технологические составляющие», которые используются при производстве военных беспилотников, но зато эти запчасти теперь закупают украинские фирмы и просто перенаправляют в Турцию. За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13156 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7314 раз. Подякували: 3465 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 20:02 Вкладчик1234 написав: В кулуарах пошли слухи, что Турция использует украинские компании и Украину в качестве «прокладки в своей схеме» по закупке технологических составляющих которые закупают у западных корпорации, для производства военных беспилотников Bayraktar, которые стоят на вооружении Азербайджанской армии и участвуют в Карабахском конфликте.

Из-за военного конфликта многие западные компании перестали продавать туркам напрямую «технологические составляющие», которые используются при производстве военных беспилотников, но зато эти запчасти теперь закупают украинские фирмы и просто перенаправляют в Турцию.

Логично вроде бы

Турция поддерживает Азербайджан, РФ - Армению. Логично вроде быТурция поддерживает Азербайджан, РФ - Армению. Lady_N Повідомлень: 94 З нами з: 05.07.20 Подякував: 22 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 21:40 За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13156 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7314 раз. Подякували: 3465 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 21:58 Цікаво...

Публичный выход главы РФ вызвал сразу несколько вопросов. В частности, Путин общался с детьми без маски и социальной дистанции, несмотря на коронавирусные антирекорды, которые ежедневно устанавливает Россия.

На одном из видео пользователи соцсетей заметили, что правая рука президента РФ фактически обездвижена и двигается несинхронно с левой.

В комментариях предположили, что такие действия могут быть следствием апраксии — нарушения целенаправленных движений при сохранности составляющих их элементарных движений. Апраксия возникает при очаговых поражениях коры больших полушарий головного мозга или проводящих путей мозолистого тела.

Как сообщал «Телеграф», с началом пандемии Владимир Путин спрятался в бункере и фактически не появлялся перед народом, проводя совещания из резиденции в Ново-Огарево (Подмосковье). В окружении президента РФ его поведение сочли трусливым и, по словам наших собеседников, авторитет Путина существенно упал.

Источник: https://newsyou.info/pravaya-ruka-putin ... tom-rossii Президент России Владимир Путин впервые за длительное время появился на публике после того, как несколько месяцев прятался в бункере.Публичный выход главы РФ вызвал сразу несколько вопросов. В частности, Путин общался с детьми без маски и социальной дистанции, несмотря на коронавирусные антирекорды, которые ежедневно устанавливает Россия.На одном из видео пользователи соцсетей заметили, что правая рука президента РФ фактически обездвижена и двигается несинхронно с левой.В комментариях предположили, что такие действия могут быть следствием апраксии — нарушения целенаправленных движений при сохранности составляющих их элементарных движений. Апраксия возникает при очаговых поражениях коры больших полушарий головного мозга или проводящих путей мозолистого тела.Как сообщал «Телеграф», с началом пандемии Владимир Путин спрятался в бункере и фактически не появлялся перед народом, проводя совещания из резиденции в Ново-Огарево (Подмосковье). В окружении президента РФ его поведение сочли трусливым и, по словам наших собеседников, авторитет Путина существенно упал.Источник: Lady_N Повідомлень: 94 З нами з: 05.07.20 Подякував: 22 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 22:02 Вкладчик1234 написав:





Кореспонденти Срана.юей в повному складі. Кореспонденти Срана.юей в повному складі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11050 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1272 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6775677667776778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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