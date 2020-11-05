Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
05.11.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Аудит Госрезерва подтвердил тотальное разворовывание и хищения. Полупустые склады, пропавшее зерно Госрезерва, миллионные запасы просроченных товаров. То, о чем мы писали начиная с ноября 2019 года подтвердилось. См. Хроника 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г. 07.05.2020 г. Теперь начинается самое интересное. Главный вопрос - с чьего разрешение это делалось ?
Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционных законов, отказались от участия в его работе, Головатий Сергій Петрович призначений 27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу Первомайський Олег Олексійович призначений 20 вересня 2018 року Постановою Верховної Ради України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України. . Колісник Віктор Павлович призначений січні 2016 року Президентом України Лемак Василь Васильович 27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України.
Зеленский и К утвердили новые участки разведения войск. На этот раз Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Источник: https://censor.net/ru/v3229277
Законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".внесенный Зеленским в Раду возвращен для доработки. Рада и Разумков вчистую переигрывает Зеленского. Источник: https://censor.net/ru/n3229282 Зеленский проиграл Разумков повторным голосованием принял изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета 2021.
ВР не приняла изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета 2021. Зеленский остатками своих депутатов блокирует принятие бюджета 2021. Причины две - иметь основание роспуска парламента и сохранить бюджетную конструкцию бюджета 2020 с секвестром и "фондом борьбы с COVID-19". Заодно и обрубили пиар Разумкову не приняв отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП. .
Мы не давали прогнозов по результатам выборов в США. Причина проста - мы не способны создать действующую прогностическую модель такого уровня чисто по техническим причинам. По внешним признакам - заявления о фальсификации, обращение в суды, заявление о "победе на выборах", можно определить что сам Трамп видит, что он проигрывает. Байден в противоположность говорит о "защите результатов выборов", считает заявление о победе преждевременным и апеллирует к "решению американского народа".
Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день. Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными. Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В кулуарах пошли слухи, что Турция использует украинские компании и Украину в качестве «прокладки в своей схеме» по закупке технологических составляющих которые закупают у западных корпорации, для производства военных беспилотников Bayraktar, которые стоят на вооружении Азербайджанской армии и участвуют в Карабахском конфликте. Из-за военного конфликта многие западные компании перестали продавать туркам напрямую «технологические составляющие», которые используются при производстве военных беспилотников, но зато эти запчасти теперь закупают украинские фирмы и просто перенаправляют в Турцию.
В кулуарах пошли слухи, что Турция использует украинские компании и Украину в качестве «прокладки в своей схеме» по закупке технологических составляющих которые закупают у западных корпорации, для производства военных беспилотников Bayraktar, которые стоят на вооружении Азербайджанской армии и участвуют в Карабахском конфликте. Из-за военного конфликта многие западные компании перестали продавать туркам напрямую «технологические составляющие», которые используются при производстве военных беспилотников, но зато эти запчасти теперь закупают украинские фирмы и просто перенаправляют в Турцию.
Логично вроде бы Турция поддерживает Азербайджан, РФ - Армению.
Президент России Владимир Путин впервые за длительное время появился на публике после того, как несколько месяцев прятался в бункере. Публичный выход главы РФ вызвал сразу несколько вопросов. В частности, Путин общался с детьми без маски и социальной дистанции, несмотря на коронавирусные антирекорды, которые ежедневно устанавливает Россия. На одном из видео пользователи соцсетей заметили, что правая рука президента РФ фактически обездвижена и двигается несинхронно с левой. В комментариях предположили, что такие действия могут быть следствием апраксии — нарушения целенаправленных движений при сохранности составляющих их элементарных движений. Апраксия возникает при очаговых поражениях коры больших полушарий головного мозга или проводящих путей мозолистого тела. Как сообщал «Телеграф», с началом пандемии Владимир Путин спрятался в бункере и фактически не появлялся перед народом, проводя совещания из резиденции в Ново-Огарево (Подмосковье). В окружении президента РФ его поведение сочли трусливым и, по словам наших собеседников, авторитет Путина существенно упал. Источник: https://newsyou.info/pravaya-ruka-putin ... tom-rossii
Lady_N написав:Президент России Владимир Путин впервые за длительное время появился на публике после того, как несколько месяцев прятался в бункере. Публичный выход главы РФ вызвал сразу несколько вопросов. В частности, Путин общался с детьми без маски и социальной дистанции, несмотря на коронавирусные антирекорды, которые ежедневно устанавливает Россия. На одном из видео пользователи соцсетей заметили, что правая рука президента РФ фактически обездвижена и двигается несинхронно с левой. В комментариях предположили, что такие действия могут быть следствием апраксии — нарушения целенаправленных движений при сохранности составляющих их элементарных движений. Апраксия возникает при очаговых поражениях коры больших полушарий головного мозга или проводящих путей мозолистого тела. Как сообщал «Телеграф», с началом пандемии Владимир Путин спрятался в бункере и фактически не появлялся перед народом, проводя совещания из резиденции в Ново-Огарево (Подмосковье). В окружении президента РФ его поведение сочли трусливым и, по словам наших собеседников, авторитет Путина существенно упал. Источник: https://newsyou.info/pravaya-ruka-putin ... tom-rossii
Это был выход двойника Путина, которого не жалко, да еще и бракованного. Настоящего, по словам его вдовы Людки, грохнули еще несколько лет назад. В бункере сейчас сидят все семь его рабочих двойников. Решают их судьбу. Одного точно скоро умертвят и увидим.