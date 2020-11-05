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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6776677767786779 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 05 лис, 2020 23:46 Libo написав: Это был выход двойника Путина, которого не жалко, да еще и бракованного. Настоящего, по словам его вдовы Людки, грохнули еще несколько лет назад. В бункере сейчас сидят все семь его рабочих двойников. Решают их судьбу. Одного точно скоро умертвят и увидим. Это был выход двойника Путина, которого не жалко, да еще и бракованного. Настоящего, по словам его вдовы Людки, грохнули еще несколько лет назад. В бункере сейчас сидят все семь его рабочих двойников. Решают их судьбу. Одного точно скоро умертвят и увидим.

Шиза Шиза Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 922 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:04

Наемники РФ открыли огонь по мирному населению Авдеевки: сгорел жилой дом,



Украина 5 ноября 2020, 22:34 Семья из Авдеевки осталась без крыши над головой в результате вражеской провокации. Очевидцы подтвердили, что террористы вели прицельный огонь. Жилой дом в окрестностях прифронтовой Авдеевки сгорел из-за попадания туда снаряда. Окрестности расположенного практически на линии разграничения города были обстреляны с территории так называемой "ДНР", сообщает Диалог.UA.



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/218558_1604607296 Украина 5 ноября 2020, 22:34 Семья из Авдеевки осталась без крыши над головой в результате вражеской провокации. Очевидцы подтвердили, что террористы вели прицельный огонь. Жилой дом в окрестностях прифронтовой Авдеевки сгорел из-за попадания туда снаряда. Окрестности расположенного практически на линии разграничения города были обстреляны с территории так называемой "ДНР", сообщает Диалог.UA.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":

Если это раньше называли Войной, обстрелами, убийствами мирных граждан Украины...

- ТО теперь "провокации"?

- Как выселить этих порноактёров-лицедеев на Северо-западную часть Донецкой объездной с семьями, для лучшего понимания происходящего? О "видосиках":Если это раньше называли Войной, обстрелами, убийствами мирных граждан Украины...- ТО теперь "провокации"?- Как выселить этих порноактёров-лицедеев на Северо-западную часть Донецкой объездной с семьями, для лучшего понимания происходящего? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8486 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:10 unicdima шиза

Да, Дима, это жизнь.

Да, Дима, это жизнь. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1892 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6776677767786779 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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