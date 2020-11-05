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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6776677767786779

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:46

  Libo написав:Это был выход двойника Путина, которого не жалко, да еще и бракованного. Настоящего, по словам его вдовы Людки, грохнули еще несколько лет назад. В бункере сейчас сидят все семь его рабочих двойников. Решают их судьбу. Одного точно скоро умертвят и увидим.

Шиза
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:04

О "видосиках":
Наемники РФ открыли огонь по мирному населению Авдеевки: сгорел жилой дом,

Украина 5 ноября 2020, 22:34 Семья из Авдеевки осталась без крыши над головой в результате вражеской провокации. Очевидцы подтвердили, что террористы вели прицельный огонь. Жилой дом в окрестностях прифронтовой Авдеевки сгорел из-за попадания туда снаряда. Окрестности расположенного практически на линии разграничения города были обстреляны с территории так называемой "ДНР", сообщает Диалог.UA.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/218558_1604607296

Если это раньше называли Войной, обстрелами, убийствами мирных граждан Украины...
- ТО теперь "провокации"?
- Как выселить этих порноактёров-лицедеев на Северо-западную часть Донецкой объездной с семьями, для лучшего понимания происходящего?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:10

unicdima
шиза

Да, Дима, это жизнь.
:D
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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