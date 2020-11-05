Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Это был выход двойника Путина, которого не жалко, да еще и бракованного. Настоящего, по словам его вдовы Людки, грохнули еще несколько лет назад. В бункере сейчас сидят все семь его рабочих двойников. Решают их судьбу. Одного точно скоро умертвят и увидим.
Шиза
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Наемники РФ открыли огонь по мирному населению Авдеевки: сгорел жилой дом,
Украина 5 ноября 2020, 22:34 Семья из Авдеевки осталась без крыши над головой в результате вражеской провокации. Очевидцы подтвердили, что террористы вели прицельный огонь. Жилой дом в окрестностях прифронтовой Авдеевки сгорел из-за попадания туда снаряда. Окрестности расположенного практически на линии разграничения города были обстреляны с территории так называемой "ДНР", сообщает Диалог.UA.
Если это раньше называли Войной, обстрелами, убийствами мирных граждан Украины... - ТО теперь "провокации"? - Как выселить этих порноактёров-лицедеев на Северо-западную часть Донецкой объездной с семьями, для лучшего понимания происходящего?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.