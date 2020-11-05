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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6776677767786779

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:10

unicdima
шиза

Да, Дима, это жизнь.
:D
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:46

Schmit
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Schmit
Распустив Раду, Осьминог всеже попытается досидеть на своем шпагате.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:44

https://ru.krymr.com/a/kravchuk-minsk-o ... 33571.html
:cry: :evil:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:47

Re: Політичні дискусії

"Це вже аж занадто нагадує імпотента, який сидить на ліжку і розповідає дружині, як у них все може бути, замість того, щоб нарешті записатися до лікаря чи принаймні купити віагру", - Фурса про економіку України

Но за её восстановление - убивают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:54

Для понимания:
Углекопы голодают - не за что купить продукты у селян.
Селяне мёрзнут - не за что купить уголь.
Бартера официально давно нет. Нет и Государства....
Шахтеры Донецкой области готовятся к забастовке – Волынец
https://www.ostro.org/donetsk/society/news/600562/
06.11.2020 14:09. Просмотрено 276 раз. За сегодня — 276 раз.

Работники двух государственных угольных предприятий в Донецкой области приняли решение о подготовке забастовки шахтеров. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

«Цепной реакцией на протесты шахтеров Угледара стало решение о забастовке работников шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь». Начинается то, о чем так долго предупреждали. Утомленные переливанием из пустого в порожнее работники государственных шахт, жители моногородов готовы к протестам», - написал Михаил Волынец.

Напомним, что горняки «Шахты им. М.С. Сургая» и «Южнодонбасской-1» после двух дней протестов возле Верховной Рады вернулись в Угледар. Промежуточный результат акции протеста – законопроект, предусматривающий выделение 1,4 млрд гривен на выплату зарплатной задолженности горнякам до конца года.

По словам Волынца, пока деньги не будут перечислены на карточки шахтеров, проблема считается не решенной, а поставленной на паузу.

Вместе с тем горняки «Шахты им. М.С. Сургая» формируют страйк-комитет для контроля над сложившейся ситуацией – со вчерашнего дня угледобывающее государственное предприятие переведено в режим простоя, шахта поддерживается в режиме жизнеобеспечения.

«О социальной напряженности в трудовых коллективах сообщают из других государственных угледобывающих предприятий Донетчины, Луганщины, Львовщины и Волыни», - отметил Михаил Волынец.

А лицедеи водят хоровод под игру на пианино.
Враг под Авдеевкой "ожил"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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