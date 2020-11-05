Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Це вже аж занадто нагадує імпотента, який сидить на ліжку і розповідає дружині, як у них все може бути, замість того, щоб нарешті записатися до лікаря чи принаймні купити віагру", - Фурса про економіку України
Но за её восстановление - убивают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Работники двух государственных угольных предприятий в Донецкой области приняли решение о подготовке забастовки шахтеров. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.
«Цепной реакцией на протесты шахтеров Угледара стало решение о забастовке работников шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь». Начинается то, о чем так долго предупреждали. Утомленные переливанием из пустого в порожнее работники государственных шахт, жители моногородов готовы к протестам», - написал Михаил Волынец.
Напомним, что горняки «Шахты им. М.С. Сургая» и «Южнодонбасской-1» после двух дней протестов возле Верховной Рады вернулись в Угледар. Промежуточный результат акции протеста – законопроект, предусматривающий выделение 1,4 млрд гривен на выплату зарплатной задолженности горнякам до конца года.
По словам Волынца, пока деньги не будут перечислены на карточки шахтеров, проблема считается не решенной, а поставленной на паузу.
Вместе с тем горняки «Шахты им. М.С. Сургая» формируют страйк-комитет для контроля над сложившейся ситуацией – со вчерашнего дня угледобывающее государственное предприятие переведено в режим простоя, шахта поддерживается в режиме жизнеобеспечения.
«О социальной напряженности в трудовых коллективах сообщают из других государственных угледобывающих предприятий Донетчины, Луганщины, Львовщины и Волыни», - отметил Михаил Волынец.
А лицедеи водят хоровод под игру на пианино. Враг под Авдеевкой "ожил"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.