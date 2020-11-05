Шахтеры Донецкой области готовятся к забастовке – Волынец06.11.2020 14:09. Просмотрено 276 раз. За сегодня — 276 раз.Работники двух государственных угольных предприятий в Донецкой области приняли решение о подготовке забастовки шахтеров. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.«Цепной реакцией на протесты шахтеров Угледара стало решение о забастовке работников шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь». Начинается то, о чем так долго предупреждали. Утомленные переливанием из пустого в порожнее работники государственных шахт, жители моногородов готовы к протестам», - написал Михаил Волынец.Напомним, что горняки «Шахты им. М.С. Сургая» и «Южнодонбасской-1» после двух дней протестов возле Верховной Рады вернулись в Угледар. Промежуточный результат акции протеста – законопроект, предусматривающий выделение 1,4 млрд гривен на выплату зарплатной задолженности горнякам до конца года.По словам Волынца, пока деньги не будут перечислены на карточки шахтеров, проблема считается не решенной, а поставленной на паузу.Вместе с тем горняки «Шахты им. М.С. Сургая» формируют страйк-комитет для контроля над сложившейся ситуацией – со вчерашнего дня угледобывающее государственное предприятие переведено в режим простоя, шахта поддерживается в режиме жизнеобеспечения.«О социальной напряженности в трудовых коллективах сообщают из других государственных угледобывающих предприятий Донетчины, Луганщины, Львовщины и Волыни», - отметил Михаил Волынец.