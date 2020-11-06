Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Це вже аж занадто нагадує імпотента, який сидить на ліжку і розповідає дружині, як у них все може бути, замість того, щоб нарешті записатися до лікаря чи принаймні купити віагру", - Фурса про економіку України
Но за её восстановление - убивают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Работники двух государственных угольных предприятий в Донецкой области приняли решение о подготовке забастовки шахтеров. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.
«Цепной реакцией на протесты шахтеров Угледара стало решение о забастовке работников шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь». Начинается то, о чем так долго предупреждали. Утомленные переливанием из пустого в порожнее работники государственных шахт, жители моногородов готовы к протестам», - написал Михаил Волынец.
Напомним, что горняки «Шахты им. М.С. Сургая» и «Южнодонбасской-1» после двух дней протестов возле Верховной Рады вернулись в Угледар. Промежуточный результат акции протеста – законопроект, предусматривающий выделение 1,4 млрд гривен на выплату зарплатной задолженности горнякам до конца года.
По словам Волынца, пока деньги не будут перечислены на карточки шахтеров, проблема считается не решенной, а поставленной на паузу.
Вместе с тем горняки «Шахты им. М.С. Сургая» формируют страйк-комитет для контроля над сложившейся ситуацией – со вчерашнего дня угледобывающее государственное предприятие переведено в режим простоя, шахта поддерживается в режиме жизнеобеспечения.
«О социальной напряженности в трудовых коллективах сообщают из других государственных угледобывающих предприятий Донетчины, Луганщины, Львовщины и Волыни», - отметил Михаил Волынец.
А лицедеи водят хоровод под игру на пианино. Враг под Авдеевкой "ожил"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине
Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа. Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью. В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))
Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.
А вот здесь не так смешно, как столь серьезно Против Трампа и его избирателей брошена вся ихняя дерьмократичная махина вместе цензурно-фейкбучными соцсетями и СМИ. Если он не устоит, то о свободных выборах в других странах, где участвует кандидат-демократ можно и забыть. Будет сразу подтасовка и майдан в пользу кандидата-демократа.
Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова, наших вороватых чиновников. А после делает совместное с улыбкой на устах пресс-фото, вцепившись пальцами в попу украинского министра. Уверен, министры отнесутся с пониманием
Аlександр написав:Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова
Страшный сон антикоррупционера Шабунина, после приятного общения с послицей, приснится же такой кошмар