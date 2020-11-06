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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6777677867796780>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:10

unicdima
шиза

Да, Дима, это жизнь.
:D
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:46

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:35

Schmit
Распустив Раду, Осьминог всеже попытается досидеть на своем шпагате.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:44

https://ru.krymr.com/a/kravchuk-minsk-o ... 33571.html
:cry: :evil:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:47

Re: Політичні дискусії

"Це вже аж занадто нагадує імпотента, який сидить на ліжку і розповідає дружині, як у них все може бути, замість того, щоб нарешті записатися до лікаря чи принаймні купити віагру", - Фурса про економіку України

Но за её восстановление - убивают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:54

Для понимания:
Углекопы голодают - не за что купить продукты у селян.
Селяне мёрзнут - не за что купить уголь.
Бартера официально давно нет. Нет и Государства....
Шахтеры Донецкой области готовятся к забастовке – Волынец
https://www.ostro.org/donetsk/society/news/600562/
06.11.2020 14:09. Просмотрено 276 раз. За сегодня — 276 раз.

Работники двух государственных угольных предприятий в Донецкой области приняли решение о подготовке забастовки шахтеров. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

«Цепной реакцией на протесты шахтеров Угледара стало решение о забастовке работников шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь». Начинается то, о чем так долго предупреждали. Утомленные переливанием из пустого в порожнее работники государственных шахт, жители моногородов готовы к протестам», - написал Михаил Волынец.

Напомним, что горняки «Шахты им. М.С. Сургая» и «Южнодонбасской-1» после двух дней протестов возле Верховной Рады вернулись в Угледар. Промежуточный результат акции протеста – законопроект, предусматривающий выделение 1,4 млрд гривен на выплату зарплатной задолженности горнякам до конца года.

По словам Волынца, пока деньги не будут перечислены на карточки шахтеров, проблема считается не решенной, а поставленной на паузу.

Вместе с тем горняки «Шахты им. М.С. Сургая» формируют страйк-комитет для контроля над сложившейся ситуацией – со вчерашнего дня угледобывающее государственное предприятие переведено в режим простоя, шахта поддерживается в режиме жизнеобеспечения.

«О социальной напряженности в трудовых коллективах сообщают из других государственных угледобывающих предприятий Донетчины, Луганщины, Львовщины и Волыни», - отметил Михаил Волынец.

А лицедеи водят хоровод под игру на пианино.
Враг под Авдеевкой "ожил"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:06

Кратко. 2020-11-06

Кратко. 2020-11-06

1) "Перемирие" на Донбассе: оккупанты 11 раз нарушили режим тишины - украинцам пришлось отвечать
адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы

Никакого "перемирия" на Донбассе нет и не было

2) Зеленский рассказал Макрону о перемирии на Донбассе, тот заговорил о "нормандской" встрече

3) Шмыгаль об аудите страны: Украина потеряла $1 трлн
За последние 10 лет Украина потеряла $1 триллион из-за отсутствия реформ и коррупции

Когда нет собственных успехов, а есть только собственные провалы, то начинают вспоминать папэрэдников

Шмыгаль рассказал, что будет с ВВП Украины через 10 лет (видео)
Реализация имеющегося потенциала позволит Украине за десять лет увеличить валовой внутренний продукт на 1 трлн долл

Когда поняли, что за 5 лет не удастся повысить ВВП на 40%, то сделали выводы и ...
начали обещать увеличить ВВП на 1 трлн долл за 10 лет

Кабмин приступил к разработке Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года (видео)
По словам Зеленского, стратегия должна стать не декларацией, а главным планом и дорожной картой для всех ветвей власти Украины

Я вчера приводил обещание Зеленского годичной давности о снижении тарифов на тепло.
Трепло зелёное

и ещё много чего наобещали
Зарплата - $890, пенсия - $288: Шмыгаль обещает существенный рост заработков через 10 лет
Глава правительства пообещал к 2030 году установить среднюю зарплату на уровне почти 900 долларов (25,5 тысячи гривен), а пенсию – почти 300 долларов (8,5 тысячи гривен).

4) Кличко в первом туре победил на выборах мэра Киева - официальные результаты
победу одерживает Виталий Кличко со значительным отрывом от соперников – 50,52%

Стало известно, какие партии проходят в Киевсовет
  • «Европейская солидарность» – 20,52%
  • Партия Виталия Кличко «УДАР» – 19,98%
  • «Единство» Александра Омельченко – 8,74%
  • «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 7,81%
  • ВО «Батькивщина» – 7,49%
  • «Слуга народа» – 7,53%
  • «Голос» – 5,97%
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:20

Re: Політичні дискусії

Украина добилась освобождения добровольца Маркива, а Россия бросила своих в ЛДНР

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:23

  Alex2007 написав:
  freeze написав:
  zРадио написав:Уже. Плюс 170 тыс бюллетеней за Байдена в одночасье в Висконсине


Зы. Одночасно добавили десятки тысяч за Байдена, при том что якобы ноль голосов за это время проголосовавших за Трампа.
Сполошные фальсификации, даже Бацька обеспокоен такой беспардонностью.
В сети гуляет забавное видео, где какая-то тётка вбрасывает бюллетени для голосования по почте внушительной пачкой голосов этак в 100 )))

Очень грязные выборы, и тупая избирательная система у светоча демократии.

А вот здесь не так смешно, как столь серьезно :!:
Против Трампа и его избирателей брошена вся ихняя дерьмократичная махина вместе цензурно-фейкбучными соцсетями и СМИ. Если он не устоит, то о свободных выборах в других странах, где участвует кандидат-демократ можно и забыть. Будет сразу подтасовка и майдан в пользу кандидата-демократа.

Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея 8)
Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова, наших вороватых чиновников. А после делает совместное с улыбкой на устах пресс-фото, вцепившись пальцами в попу украинского министра. Уверен, министры отнесутся с пониманием 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:38

Re: Політичні дискусії

Аlександр написав:Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея 8)
Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова


Страшный сон антикоррупционера Шабунина, после приятного общения с послицей, приснится же такой кошмар
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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