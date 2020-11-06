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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6777677867796780

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:44

  Аlександр написав:Уверен, министры отнесутся с пониманием

Я не специалист по меньшинствам, но по-моему там таких полно
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:02

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея 8)
Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова, наших вороватых чиновников. А после делает совместное с улыбкой на устах пресс-фото, вцепившись пальцами в попу украинского министра. Уверен, министры отнесутся с пониманием

Найбільше гей-порно дивляться в Пакистані, де, на словах, найбільше ненавидять геїв. На жаль, ватани живуть не в Пакистані. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:06

  pesikot написав:Кратко. 2020-11-06

1) "Перемирие" на Донбассе: оккупанты 11 раз нарушили режим тишины - украинцам пришлось отвечать
адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы

Никакого "перемирия" на Донбассе нет и не было

У кнуроботів знову поганий день, трупів так і нема.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:12

  pesikot написав:
Украина добилась освобождения добровольца Маркива, а Россия бросила своих в ЛДНР

При Петрі сидів би й далі і вже забули б про нього.
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