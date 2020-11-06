Я не специалист по меньшинствам, но по-моему там таких полно
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:44
Я не специалист по меньшинствам, но по-моему там таких полно
За Виталия Наливкина!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:02
Re: Політичні дискусії
Найбільше гей-порно дивляться в Пакистані, де, на словах, найбільше ненавидять геїв. На жаль, ватани живуть не в Пакистані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:06
У кнуроботів знову поганий день, трупів так і нема.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:12
При Петрі сидів би й далі і вже забули б про нього.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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