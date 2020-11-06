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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6777677867796780>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:10

unicdima
шиза

Да, Дима, это жизнь.
:D
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:46

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:35

Schmit
Распустив Раду, Осьминог всеже попытается досидеть на своем шпагате.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:44

https://ru.krymr.com/a/kravchuk-minsk-o ... 33571.html
:cry: :evil:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:06

Кратко. 2020-11-06

Кратко. 2020-11-06

1) "Перемирие" на Донбассе: оккупанты 11 раз нарушили режим тишины - украинцам пришлось отвечать
адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы

Никакого "перемирия" на Донбассе нет и не было

2) Зеленский рассказал Макрону о перемирии на Донбассе, тот заговорил о "нормандской" встрече

3) Шмыгаль об аудите страны: Украина потеряла $1 трлн
За последние 10 лет Украина потеряла $1 триллион из-за отсутствия реформ и коррупции

Когда нет собственных успехов, а есть только собственные провалы, то начинают вспоминать папэрэдников

Шмыгаль рассказал, что будет с ВВП Украины через 10 лет (видео)
Реализация имеющегося потенциала позволит Украине за десять лет увеличить валовой внутренний продукт на 1 трлн долл

Когда поняли, что за 5 лет не удастся повысить ВВП на 40%, то сделали выводы и ...
начали обещать увеличить ВВП на 1 трлн долл за 10 лет

Кабмин приступил к разработке Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года (видео)
По словам Зеленского, стратегия должна стать не декларацией, а главным планом и дорожной картой для всех ветвей власти Украины

Я вчера приводил обещание Зеленского годичной давности о снижении тарифов на тепло.
Трепло зелёное

и ещё много чего наобещали
Зарплата - $890, пенсия - $288: Шмыгаль обещает существенный рост заработков через 10 лет
Глава правительства пообещал к 2030 году установить среднюю зарплату на уровне почти 900 долларов (25,5 тысячи гривен), а пенсию – почти 300 долларов (8,5 тысячи гривен).

4) Кличко в первом туре победил на выборах мэра Киева - официальные результаты
победу одерживает Виталий Кличко со значительным отрывом от соперников – 50,52%

Стало известно, какие партии проходят в Киевсовет
  • «Европейская солидарность» – 20,52%
  • Партия Виталия Кличко «УДАР» – 19,98%
  • «Единство» Александра Омельченко – 8,74%
  • «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 7,81%
  • ВО «Батькивщина» – 7,49%
  • «Слуга народа» – 7,53%
  • «Голос» – 5,97%
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:20

Re: Політичні дискусії

Украина добилась освобождения добровольца Маркива, а Россия бросила своих в ЛДНР

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:38

Re: Політичні дискусії

Аlександр написав:Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея 8)
Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова


Страшный сон антикоррупционера Шабунина, после приятного общения с послицей, приснится же такой кошмар
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:44

  Аlександр написав:Уверен, министры отнесутся с пониманием

Я не специалист по меньшинствам, но по-моему там таких полно
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:02

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея 8)
Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова, наших вороватых чиновников. А после делает совместное с улыбкой на устах пресс-фото, вцепившись пальцами в попу украинского министра. Уверен, министры отнесутся с пониманием

Найбільше гей-порно дивляться в Пакистані, де, на словах, найбільше ненавидять геїв. На жаль, ватани живуть не в Пакистані. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:31

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
06.11.2020 г.

"В случае невыполнения до 16 декабря 2020 года требований ЕС по восстановлению действия антикоррупционного законодательства, в соответствии с договором между ЕС и Украиной о предоставлении безвизового режима , ЕС начнет процедуру прекращения действия данного договора и отзыва соответствующих решений".
Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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