Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Аlександр написав:Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова
Страшный сон антикоррупционера Шабунина, после приятного общения с послицей, приснится же такой кошмар
Аlександр написав:Хотя при любых раскладах будет здорово, если США назначат послом в Украине гея. Здорового негра-гея Я уже предвкушаю, как он периодически вызывает к себе на ковер, нанизывая в переносном (а кого-то и в прямом) смысле слова, наших вороватых чиновников. А после делает совместное с улыбкой на устах пресс-фото, вцепившись пальцами в попу украинского министра. Уверен, министры отнесутся с пониманием
Найбільше гей-порно дивляться в Пакистані, де, на словах, найбільше ненавидять геїв. На жаль, ватани живуть не в Пакистані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
"В случае невыполнения до 16 декабря 2020 года требований ЕС по восстановлению действия антикоррупционного законодательства, в соответствии с договором между ЕС и Украиной о предоставлении безвизового режима , ЕС начнет процедуру прекращения действия данного договора и отзыва соответствующих решений". Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.