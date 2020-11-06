Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.
Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.
а вишенкой на торте
гей запрягаймо
толькотак
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:48
Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.
Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.
а вишенкой на торте
гей запрягаймо
толькотак
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:21
При всём своём уважении,
Вы не правы.
Большая часть населения более чем понимает, при чём в размерах опасных для "некоторых".
Имея багаж "специальных знаний и умений" на порядок выше представления многих.
Но -.... маємо, що маємо.
К примеру по "идейным соображениям", ваш покорный слуга покинул грязное дело(политику) в 91-92годах.
Тогда "Украину поднимали", но деяния некоторых,.....
Лучше всех, по этому поводу, отразил ситуацию пан Скипальский у Гордона.
Для Украины и Украинцев существует два варианта: "Под щитом или на щите".
- Третьего не дано!
- Путей к этому неизсчислимое множество.
В нём нет только предательства, подлости, продажности, ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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