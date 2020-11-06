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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6777677867796780 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:48 Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.

Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.

а вишенкой на торте

гей запрягаймо

толькотак Да, Зелень учится, когда люди мучаются.Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.а вишенкой на тортегей запрягаймотолькотак Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1895 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:21 bevzaalex написав: Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.

Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.

а вишенкой на торте

гей запрягаймо

толькотак Да, Зелень учится, когда люди мучаются.Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.а вишенкой на тортегей запрягаймотолькотак

При всём своём уважении,

Вы не правы.

Большая часть населения более чем понимает, при чём в размерах опасных для "некоторых".

Имея багаж "специальных знаний и умений" на порядок выше представления многих.

Но -.... маємо, що маємо.

К примеру по "идейным соображениям", ваш покорный слуга покинул грязное дело(политику) в 91-92годах.

Тогда "Украину поднимали", но деяния некоторых,.....

Лучше всех, по этому поводу, отразил ситуацию пан Скипальский у Гордона.

Для Украины и Украинцев существует два варианта: "Под щитом или на щите".

- Третьего не дано!

- Путей к этому неизсчислимое множество.

В нём нет только предательства, подлости, продажности, ... При всём своём уважении,Вы не правы.Большая часть населения более чем понимает, при чём в размерах опасных для "некоторых".Имея багаж "специальных знаний и умений" на порядок выше представления многих.Но -.... маємо, що маємо.К примеру по "идейным соображениям", ваш покорный слуга покинул грязное дело(политику) в 91-92годах.Тогда "Украину поднимали", но деяния некоторых,.....Лучше всех, по этому поводу, отразил ситуацию пан Скипальский у Гордона.Для Украины и Украинцев существует два варианта: "Под щитом или на щите".- Третьего не дано!- Путей к этому неизсчислимое множество.В нём нет только предательства, подлости, продажности, ... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8488 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:25 За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13166 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7314 раз. Подякували: 3466 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:34 При таком же всем моем уважении,

пан Kudrjavuy ,

предпочитаю *со щитом* так как на щите мне, лично, будет уже после.

Впрочем, как и Вам.)

Спасибо, пойду погуглю и послушаю приведенных Вами панов. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1895 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2232 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:32 bevzaalex

Государство, для свого существования должно иметь "зубы", но именно Кравчук, с его ориентацией...,

- Хотя именно тогда вернули больше, чем было возможно.(не чужого - своего!)

с 91го привели Данилыча - ему и его детям до сих пор хватает делить советское имущество, хотя к ЮМЗ он поблажлив.

Но остальное, что существует - по определению к Украине имеет отношение, как к корыту.



Выжирая её изнутри.

- Так не бывает.

Или Украине - всё.

Или эту чуму выводить стоит.

После Майдана - весь продажный скот "исчез", при По возвратился, а сейчас "берёт всё в свои руки". Но с каждым днём, Украины становиться всё меньше и меньше.



Самое страшное в нашем случае - это недоверие к Лицедеям, что играют Власть, ибо они даже сами не понимают во что они "играют" - но уже не для населения Украины это однозначно.

- Молодое поколение идиотов - знания и умения может получить уже только за пределами Украины, ценой своей крови, пота и лишений. Вопрос будет ли это необходимо Украине к моменту их возвращения? И будет ли у них смысл возвращаться? Ведь после этих клоунов - останется только безлюдная пустыня(кто не успеет выехать - сдохнет от голода и болезней).

И что останется от Украины - с такими порно-актёрами? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8488 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6777677867796780 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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