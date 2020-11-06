Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.
Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.
а вишенкой на торте
гей запрягаймо
толькотак
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:48
Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.
Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.
а вишенкой на торте
гей запрягаймо
толькотак
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:21
При всём своём уважении,
Вы не правы.
Большая часть населения более чем понимает, при чём в размерах опасных для "некоторых".
Имея багаж "специальных знаний и умений" на порядок выше представления многих.
Но -.... маємо, що маємо.
К примеру по "идейным соображениям", ваш покорный слуга покинул грязное дело(политику) в 91-92годах.
Тогда "Украину поднимали", но деяния некоторых,.....
Лучше всех, по этому поводу, отразил ситуацию пан Скипальский у Гордона.
Для Украины и Украинцев существует два варианта: "Под щитом или на щите".
- Третьего не дано!
- Путей к этому неизсчислимое множество.
В нём нет только предательства, подлости, продажности, ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:34
При таком же всем моем уважении,
пан Kudrjavuy ,
предпочитаю *со щитом* так как на щите мне, лично, будет уже после.
Впрочем, как и Вам.)
Спасибо, пойду погуглю и послушаю приведенных Вами панов.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:32
bevzaalex
Государство, для свого существования должно иметь "зубы", но именно Кравчук, с его ориентацией...,
- Хотя именно тогда вернули больше, чем было возможно.(не чужого - своего!)
с 91го привели Данилыча - ему и его детям до сих пор хватает делить советское имущество, хотя к ЮМЗ он поблажлив.
Но остальное, что существует - по определению к Украине имеет отношение, как к корыту.
Выжирая её изнутри.
- Так не бывает.
Или Украине - всё.
Или эту чуму выводить стоит.
После Майдана - весь продажный скот "исчез", при По возвратился, а сейчас "берёт всё в свои руки". Но с каждым днём, Украины становиться всё меньше и меньше.
Самое страшное в нашем случае - это недоверие к Лицедеям, что играют Власть, ибо они даже сами не понимают во что они "играют" - но уже не для населения Украины это однозначно.
- Молодое поколение идиотов - знания и умения может получить уже только за пределами Украины, ценой своей крови, пота и лишений. Вопрос будет ли это необходимо Украине к моменту их возвращения? И будет ли у них смысл возвращаться? Ведь после этих клоунов - останется только безлюдная пустыня(кто не успеет выехать - сдохнет от голода и болезней).
И что останется от Украины - с такими порно-актёрами?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 07 лис, 2020 00:47
Re: Політичні дискусії
Якщо прямо зараз до керування країною повернеться Порошенко – то десь за тиждень відновиться співпраця з МВФ, за місяць Кремль отримає нові санкції, і в той же день колективний Портнов з Коломойським втечуть в Сизрань.
До лікарень моментально завозитимуть кисень, обладнання та тести, лікарі отримають доплати та страхування. Навесні почнеться зростання економіки. За пірвоку всі збиткові держпідприємства знову стануть прибутковими, місцеві бюджети знову зводитимуться з профіцитом, а доходи від митниці подвоються.
Десь за рік армія вийде на рівень забезпечення та бойової підготовки зразку 2018 року, в Укроборонпромі зникне заборгованість по зарплаті. Пенсіонери в кінці року отримають додаткову пенсію. Тарифи залишаться такими самими, але повернуться субсидії.
За 400 баксів знову відмовлятимуться працювати навіть чорноробочі, євробляхєри знову накуплять євроблях, а антикорупціонер Лєщєнко ще одну квартиру за 7 мільйонів.
Але… це знову мало хто оцінить і його почнуть проклинати з подвоєною енергією, бо перестане бути страшно і звичайно виникне “дуже багато вапросав”.
Тому – не на часі, бо просто не заслужили навіть того, що мали. Народ зповна має відчути всі наслідки свого вибору, щоби ще трохи поржать, яскравіше пережити правління “просто порядочних людєй, всьо” та усвідомлено і радісно повернути до влади державників.
І то не факт. Так що зима буде важкою, і слава богу.
я давно кажу, що порохоботи то психічно хворі люди.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 07 лис, 2020 01:13
За всю нашу новейшую историю Историю Украины.
Страшнее Кравчука, как продавателя интересов Государства Украина не существовало по определению(Чивакуня по сравнению с ним мелкий карманник - сбиватель шапок).
Его появление на вершине политической жизни влечёт за собой необратимые сумасшедшие проблемы всей Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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