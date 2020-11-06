Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:32

bevzaalex

Государство, для свого существования должно иметь "зубы", но именно Кравчук, с его ориентацией...,

- Хотя именно тогда вернули больше, чем было возможно.(не чужого - своего!)

с 91го привели Данилыча - ему и его детям до сих пор хватает делить советское имущество, хотя к ЮМЗ он поблажлив.

Но остальное, что существует - по определению к Украине имеет отношение, как к корыту.



Выжирая её изнутри.

- Так не бывает.

Или Украине - всё.

Или эту чуму выводить стоит.

После Майдана - весь продажный скот "исчез", при По возвратился, а сейчас "берёт всё в свои руки". Но с каждым днём, Украины становиться всё меньше и меньше.



Самое страшное в нашем случае - это недоверие к Лицедеям, что играют Власть, ибо они даже сами не понимают во что они "играют" - но уже не для населения Украины это однозначно.

- Молодое поколение идиотов - знания и умения может получить уже только за пределами Украины, ценой своей крови, пота и лишений. Вопрос будет ли это необходимо Украине к моменту их возвращения? И будет ли у них смысл возвращаться? Ведь после этих клоунов - останется только безлюдная пустыня(кто не успеет выехать - сдохнет от голода и болезней).

И что останется от Украины - с такими порно-актёрами?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.