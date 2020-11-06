Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.
Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.
а вишенкой на торте
гей запрягаймо
толькотак
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:48
Kudrjavuy Да, Зелень учится, когда люди мучаются.
Нам (Вам, мне, всем) действительно важно понимать жизнь, свое место в ней, желательное место, путей достижения *этого омрияного места*.
а вишенкой на торте
гей запрягаймо
толькотак
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:21
При всём своём уважении,
Вы не правы.
Большая часть населения более чем понимает, при чём в размерах опасных для "некоторых".
Имея багаж "специальных знаний и умений" на порядок выше представления многих.
Но -.... маємо, що маємо.
К примеру по "идейным соображениям", ваш покорный слуга покинул грязное дело(политику) в 91-92годах.
Тогда "Украину поднимали", но деяния некоторых,.....
Лучше всех, по этому поводу, отразил ситуацию пан Скипальский у Гордона.
Для Украины и Украинцев существует два варианта: "Под щитом или на щите".
- Третьего не дано!
- Путей к этому неизсчислимое множество.
В нём нет только предательства, подлости, продажности, ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:34
При таком же всем моем уважении,
пан Kudrjavuy ,
предпочитаю *со щитом* так как на щите мне, лично, будет уже после.
Впрочем, как и Вам.)
Спасибо, пойду погуглю и послушаю приведенных Вами панов.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 07 лис, 2020 15:34
А также пришлют свои фирменные автобусы для активистов, чтобы им больше не приходилось добираться своим ходом либо же всю дорогу трястись в полуубитых евробляхах
Бо впереди активной работы очень и очень много.
Кстати, сам автобус желтого цвета, единственное, что остается заменить - элементы черного на синий
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:44
Президент США Дональд Трамп заявляє про десятки тисяч незаконних голосів, які вплинули на зміну лідера перегонів у штаті Пенсильванія і інших ключових штатах.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.
"Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, в день виборів, повністю і легко змінивши результати в Пенсильванії і деяких інших ключових штатах. Окремо слід зазначити, що сотні тисяч голосів були незаконно не допущені до підрахунку" - заявив Трамп.
За його словами, це змінило результати виборів у багатьох штатах, де спочатку лідирував чинний президент.
"Погані речі відбувалися в ті години, коли юридична прозорість була грубо заборонена. Заблоковані тракторами двері і вікна були закриті товстим картоном, щоб спостерігачі не могли заглянути в кімнати для підрахунку. Всередині творилося щось погане. Відбулися великі зміни" - наполягає Трамп.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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